Účast v evropském poháru nás nesmí ohrozit, říká lovosický ředitel Srba

Co vás odrazuje od Evropy?

Je to ekonomicky strašně náročné. Ale mám přísliby. Pokud by bylo víc než reálné, že nám s tím někdo pomůže, půjdeme do toho. Musím to mít jasně garantované, abych neohrozil rozpočet klubu.

A proč byste do Evropy chtěli?

Není to jen motivace pro hráče, ale změna i pro diváky. Byl by to pro nás velký svátek. Musíme být nohama na zemi, než abychom si něco jen tak vyzkoušeli. Ale určitě je to jedna z cest, jak klub posunout dál. Vnímám to jako důležitý faktor. Zkušenosti pro hráče, realizační tým, pro přípravu utkání. Ale opakuji: na prvním místě musí být, že to bude aspoň zčásti pokryté.

Jak hodnotíte sezonu?

Podávali jsme velmi dobré výkony, na podzim jsme se dlouho drželi i na špičce tabulky, hra byla líbivá, díky tomu i výborná návštěvnost. Získali jsme Český pohár a hráli na čtyři utkání o medaili v extralize, převládají pozitivní emoce.

Proč vrchol sezony nevyšel?

Od Českého poháru sezonu ovlivnila hodně velká marodka, trochu se to sypalo. Přesto jsme odehráli dobré zápasy.

Jak se obmění tým?

Realizační tým zůstává stejný, tedy s hlavním trenérem Milanem Berkou mladším. Končí Dominik Miko a Ivo Havel. O dalších hráčích ještě budeme jednat, otazníky jsou u odchodů i příchodů.

Reprezentant Landa zvažuje konec kariéry, když nevyjde postup na evropský šampionát.

Ano, i u něj je otazník. Ještě jsou nějaké faktory, které to můžou zvrátit. Má u nás otevřené dveře, i když ho do ničeho nenutíme. Čímž nechci říct, že nemáme zájem. Naopak, zájem máme velký, ale domluvili jsme se, že se rozhodne po konci sezony. Což je v jeho případě po kvalifikačním dvojutkání, které ho teď s reprezentací čeká.

A co další opory Bouček, Motl a Chroustovský?

Se všemi jsme domluvení. Ještě budeme jednat s Chroustovským, tomu smlouva končí. Sedli jsme si s ním v únoru a řekli jsme si, že to vyhodnotíme po konci sezony.

Kdo vás posílí?

Jsme s dvěma hráči domluvení, přijdou nějaká jednání s jejich kluby. Uvidíme, jak to dopadne. Věřím, že jsme na dobré cestě.

Chystá se generační obměna?

Nemáme extrémně staré hráče, vždyť Mikovi je třicet, hráč v nejlepších letech. Není to tak, že by musel končit kvůli věku, ale je to ze zdravotních důvodů, je pracovně vytížený, rodina a tak dále. Faktorů je víc. I Landovi je teprve jednatřicet, ale v našich podmínkách je vážně těžké skloubit práci, házenou a rodinu.