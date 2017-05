Basketbalisty čeká v úvodu bojů o mistrovství světa Finsko či Island

Zatím není jasné, jak bude český tým v úvodu kvalifikace vypadat. Po zářijovém evropském šampionátu končí smlouva trenérovi Ronenu Ginzburgovi, končit by mohly i některé dlouholeté opory. NBA nebude v kvalifikačních termínech přerušovat soutěž, a tak zřejmě národnímu týmu nepomůže v bojích o šampionát Tomáš Satoranský, působící ve Washingtonu Wizards. Do zámoří by v příští sezoně mohl zamířit i druhý z klíčových hráčů Jan Veselý.