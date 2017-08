Zrádný los: Hermannovou s Nausch Slukovou čekají v play-off MS Brazilky

Druhá česká dvojice Kristýna Kolocová s Michalou Kvapilovou se střetne s Nizozemkami Manon Flierovou a Marleen Van Ierselovou.

„Máme světové trojky, takže to je dost těžký los. Bylo by lepší je potkat v semifinále a ne v prvním kole, ale tak to je. Nic na tom nezměníme a je potřeba porazit i ty nejlepší páry, pokud se chcete dostat na vrchol,“ řekla Nausch Sluková.

Hermannová a Nausch Sluková, které bez ztráty setu vyhrály svoji základní skupinu na šampionátu, narazí na letos nově složenou dvojici.

Agatha, loňská stříbrná olympijská medailistka v páru s Barbarou, hrají s Dudou od prvních turnajů výborně - na Světovém okruhu ovládly turnaj v Riu de Janeiro, v americkém Fort Lauderdale byly druhé a třetí skončily v Moskvě, Haagu a v generálce před MS v Olsztyně.

„Vyhrály jsme skupinu, hrály dobře a máme takový los? Je to trošku nefér, ale sport je někdy legrační. Chceme hrát dobře a doufám, že to ukážeme. Uvidíme, jestli to bude na Brazilky stačit, ale necháme tam všechno,“ hodnotila los Hermannová.

Brazilky jsou třetí nasazené a s Češkami se střetnou v prvním kole play-off, jelikož v základní skupině skončily až třetí. „Není to los, který po výhře ve skupině očekáváte, ale podle mého názoru a názoru naší psycholožky je skvělý. Víme, že Maki a Bára jsou schopné porazit kohokoli, když budou hrát dobře,“ řekl kouč Simon Nausch a dodal: „Dříve nebo později by podobný pár musely na šampionátu porazit a pro výhry nad podobnými týmy tvrdě trénují. Pokusíme se je takto na zápas naladit.“

Kolocová s Kvapilovou rovněž zvládly boje ve skupině s třemi výhrami a los k nim byl o něco přívětivější. Nizozemky spolu stejně jako Brazilky hrají od letošní sezony a jejich nejlepším umístěním na Světovém okruhu je třikrát dělené 17. místo.