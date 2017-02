Lakers, má láska. Magic Johnson se vrátil, míří do čela slavného klubu

Od smrti legendárního majitele a otce obou sourozenců Jerryho Busse před téměř čtyřmi roky se slavný basketbalový klub potácí v problémech, ale mnozí věří, že s příchodem Magica se vše změní.



Dojde ke změně v managementu týmu, mělo by být jednodušší přemlouvat hvězdné hráče, aby podepsali s Lakers. A s tím by mohly přijít i výhry.

Není to tak, že by měl Johnson za sebou manažerský úspěch v jakémkoliv týmu NBA, jen má prostě takovou moc, aby přivedl lidi, kteří budou schopni postarat se o zlepšení.

Johnson je velmi upřímným člověkem, který často říká, co si myslí. Až to dospělo tak daleko, že musel loni opustit svou pozici čestného viceprezidenta Lakers, protože se jeho názory neshodovaly s vedením klubu.

Pokoušel se stáhnout do role minoritního vlastníka Los Angeles Dodgers, do řízení baseballového týmu však prý nezasahuje.

Jeho srdce ovšem vždycky patřilo Lakers a jak už bylo řečeno, možná nebude zrovna on tou odpovědí na všechny otázky, ale třeba bude umět přitáhnout a najmout lidi, co odpovědi naleznou.

Jeanie Bussová má problém se svým bratrem, který dělá zvláštní rozhodnutí a Magic by to měl být schopen napravit.

Obecné povědomí o Lakers je v tuto chvíli špatné, ale Magic na tom bude pracovat.

Všichni z okolí klubu už jsou unavení z porážek, Magic Johnson by však měl pomoci mladému kouči Lukovi Waltonovi i celému týmu růst.

Těsně poté, co Magic vstoupil do klubu, se začalo mluvit o tom, že zbytek vedení - samozřejmě kromě viceprezidentky Jeanie Bussové - dostane padáka a Lakers začnou nanovo. I podle vyjádření na tiskové konferenci to tak vypadá.

„Jsme nadšeni, že jsme dokázali získat Magicovy schopnosti a dovednosti do našeho týmu. Těším se na spolupráci s ním,“ řekla Jeanie Bussová novinářům krátce po oznámení příchodu Johnsona.

Klíčovou částí souvětí je to, že se ona těší na spolupráci s Magicem, ale její bratr zřejmě nebude mít to štěstí.

Magicův příchod tak zřejmě znamená konec Jima Busse jako šéfa basketbalových operací klubu. Jim před čtyřmi lety prohlásil, že Lakers budou pod jeho vedením touto dobou bojovat o titul - pokud ne, slíbil svůj odchod z klubu. Takže...

Jisté je, že Bussovi mladšímu se ve vedení nedařilo. Najal trenéry Mikea Browna, Mikea D ́Antoniho a Byrona Scotta a úplně ignoroval možnost návratu legendárního Phila Jacksona, donedávna snoubence jeho sestry Jeanie.

Došlo na neúspěšné schůzky s volnými hráči LaMarcusem Aldridgem, Carmelem Anthonym nebo Gregem Monroem. Kevin Durant se s vedením Lakers loni v létě už ani nesetkal.

Klub z vysokých výběrů v draftu vytěžil několik nadějí, ale novou hvězdu nenašel. To vše se sečetlo a Jim Buss svou pozici už asi neustojí. Měl by se vrátit na pozici „pouhého“ spolumajitele klubu a nechat o basketbalu rozhodovat jiné. Teď to nebude vypadat jako boj bratra se sestrou, když změnu zaštítí Magic Johnson.

A že to Johnson udělá, je prakticky jisté. Magic se do Jima Busse opírá už několik let v každém rozhovoru, kdy dostane příležitost.

„Nevěřím v Jima Busse. Chce všeho dosáhnout sám, aby mohl slíznout smetanu za úspěch. S nikým se neporadí a vše rozhodne sám. Nemám s Jimem žádný osobní vztah,“ řekl v jednom z rozhovorů Johnson.

„Jim by měl být prostě jen majitel jako jeho otec. Musí se najít někdo, kdo mu poradí. Drž se svého řemesla a buď majitelem, na tom není nic špatného,“ řekl Magic zase jindy.

„Musí přestat s tou snahou všechno vyřešit sám. Chtělo by to přestat myslet na své ego a nechat si pomoci, aby celý klub prosperoval,“ je další z mnohokrát omílaných Magicových hlášek.

Během několika let Buss často na Johnsonovu kritiku reagoval, naposledy loni, kdy prohlásil, že Johnson nemá právo kritizovat. „Můj otec z tebe udělal miliardáře, tak toho nech být. Nemáš právo nic říkat,“ řekl Buss.

To Magicovi nestačilo a opáčil nazpět.

„Prostě stačí říct, že jsem udělal chybu. On to pokaždé hází na někoho jiného. Říká, že se snažím získat jeho místo v Lakers. To není pravda, jen říkám, co si myslím a co si myslí většina fanoušků,“ opáčil tehdy Magic.

Takže je asi těžko představitelné nechat oba muže sedět v jedné kanceláři.

Jeanie Bussová, viceprezidentka LA Lakers, a Phil Jackson, prezident NY Knicks - dnes již bývalí životní partneři Mitch Kupchak, generální manažer LA Lakers

Dlouho se mluvilo o tom, že když odejde Jim Buss, bude odejit i generální manažer týmu Mitch Kupchak, ale o Johnsonovi se ví, že je Kupchakův příznivec.

„Být Jimem, nechám Mitche ať řídí basketbalová rozhodnutí a jen si užívám. Mitch je skvělý a chytrý a Lakers by nebyli tam, kde jsou, kdyby rozhodoval o všem on,“ prohlásil Magic.

Dá se tedy očekávat, že Johnson najme na pozici generálního manažera někoho nového, ale ponechá si Kupchaka jako poradce, který svými zkušenostmi určitě má čím přispět. Všichni v okolí Lakers doufají, že sám Magic bude hodně vidět. Počínaje schůzkami s volnými hráči po občasnou účast na trénincích a komunikaci s mladými hráči.

Nehledě na to, jak vše dopadne, dělají Lakers konečně správná rozhodnutí, aby se mohli pohnout kupředu.