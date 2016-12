Loprais i Kolomý míří na Dakaru vysoko. Mají „fénixe“

„Všichni se nás ptají na naši rivalitu. Ano, když jsme měli každý jiný dres, byli jsme na trati soupeři. Teď ale budeme poprvé kolegové a budeme tahat za jeden provaz,“ prohlásil před časem Aleš Loprais.

Předchozí dny strávili oba finálními přípravami. „Každý rok si říkám, jestli bych neměl udělat nějaký seznam a balení někomu zadat. Bohužel jsem ale vždy dospěl k přesvědčení, že bych to vzhledem ke své povaze musel stejně všechno překontrolovat. A to by mi možná zabralo více času než samotné balení,“ přiznal Martin Kolomý. „Naštěstí jsem nemusel doma řešit nákupy a provozní věci. Vánoce si užil a nabral dostatek sil. A v čase těsně před odletem jsem snad rodinu přesvědčil, že se opravdu budu snažit udělat vše pro to, abych se vrátil zpět zdravý a plný sil.“

Technika, tedy samotné závodní speciály, byla na cestě už od listopadu. Nyní už by měly být připravené na místě. „Přejímací tým odletěl už 26. prosince. Doposud bývaly přebírky o adrenalinu a překvapeních, neboť manipulaci s vozidly na palubě trajektu řeší řidiči najímaní pořadateli. Snad se letos nedočkáme nepříjemných překvapení,“ doufal manažer týmu Jan Kalivoda.

Po převzetí techniky musí mechanici nabrat směr Asunción. V hlavním městě Paraguaye totiž nadcházející Rallye Dakar 2. ledna odstartuje. „Souhlasím s Alešem Lopraisem, že tahat se skoro 1 300 kilometrů jenom kvůli místu startu nikoho příliš netěší, ale nedá se nic dělat, pořadatelé takto rozhodli. Vzhledem k tomu, že sůl technice moc nesvědčí, plánujeme před startem pár ostřejších vyjížděk. Snad to stihneme,“ podotkl Kalivoda.

Aleš Loprais se přesunem k týmu Tatra Buggyra Racing vrátil po experimentech s vozy značek MAN či Iveco zpátky k tatře. „Když jsem si vyzkoušel poprvé phoenixe, bylo rozhodnuto,“ líčil Loprais.

Novou techniku bude mít k dispozici také Kolomý. Jeho speciál zvaný Fat Boy zůstal doma, také on pojede s phoenixem. „Jsem nadšený, že pojedeme s novým vozem. Pokrok a vývoj nezastavíš a v motorsportu to platí dvojnásob. Celý tým v posledních měsících na přípravě závoďáků a doprovodů tvrdě makal a za to všem patří velké díky,“ poznamenal bruntálský závodník. „Teď už můžeme hodit starosti o techniku za hlavu, veškerá důležitá rozhodnutí byla učiněna. Samotný Dakar už bude o reakci či spíše o reakcích na konkrétní události a já mám fázi závodní raději než fázi vývojovou a testovací.“

Jedno se však nemění. Recept na klobásy, které Martin Kolomý na Dakar pravidelně vozí, zůstal stejný. „Říkali jsme si, že bychom mohli zkusit něco nového, nicméně v průběhu celoročního klobásového testování se vždy shodneme na tom, že na dakarské receptuře nebudeme nic měnit,“ smál se Kolomý a dodal: „Klobás bude hodně. Jde o velmi výhodný směnečný artikl, takže nehrajeme při zemi.“

A jaké jsou ambice týmu? „Ten, kdo chce na Dakaru uspět, musí porazit zahraniční konkurenci. Právě na to se musíme s Martinem zaměřit. Věřím, že si v tomto směru můžeme pomoci a naše spolupráce bude ku prospěchu věci,“ tvrdí Loprais. „Bez ambicí na vítězství tam nemusíme jezdit,“ dodal Kalivoda.