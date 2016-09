Plavec Lochte nesmí kvůli lži deset měsíců závodit, přijde i o MS

Lochte nesmí závodit do konce června, nebude mít tudíž možnost kvalifikovat se na MS. Má do té doby i zákaz vstupu do olympijských tréninkových středisek, musí odvést 20 hodin veřejně prospěšných prací a nebude pozván ani na tradiční přijetí olympioniků v Bílém domě.

Vedle šestinásobného olympijského vítěze a majitele 27 medailí z MS dostali kratší tresty i tři jeho reprezentační kolegové. Gunnar Bentz, Jack Conger a James Feigen mají zastavenou činnost do konce tohoto roku rovněž bez nároku na svazovou podporu, také nesmějí do tréninkových center ani k prezidentovi USA.

„Jak již bylo řečeno, chování těchto sportovců bylo nepřijatelné. Pošpinění našich hostitelů odvedlo pozornost od historických úspěchů týmu USA,“ uvedl v prohlášení šéf národního olympijského výboru Scott Blackmun a dodal, že všichni čtyři plavci verdikt přijali.

Dvaatřicetiletý Lochte v Riu vybojoval jedno zlato ve štafetě a rozšířil svou sbírku z OH na dvanáct medailí. Po skončení plaveckých soutěží oznámil, že se stal s několika jinými americkými plavci obětí přepadení, při němž na ně lupiči převlečení za policisty mířili pistolí.

Později však vyšlo najevo, že se plavci dopustili vandalství na čerpací stanici, kde se dostali do konfliktu s ochrankou. Historkou o přepadení se jen snažili odvrátit pozornost. Lochte přiznal, že byl při incidentu opilý, což zapříčinilo konflikt. Za své chování se pak omluvil.

V Brazílii byl však obžalován z falešného nahlášení zločinu, za což mu hrozí pokuta, ale také až osmnáctiměsíční vězení. Po návratu do USA ztratil několik sponzorů a dohromady kvůli tomu přišel o více než milion dolarů. Aféru také vyšetřuje disciplinární komise Mezinárodního olympijského výboru.