V malém klubu Na Dolině vyrůstá velký tenisový talent

Diváci mohou vyhrát raketu od Federera Pořadatelé tenisového mistrovství republiky pojali letošní šampionát částečně i historicky. „Ostrava si připomíná 750 let od svého vzniku a je to také padesát let, co tenisté tehdejší NHKG Ostrava poprvé zvítězili v extralize,“ uvedl ředitel šampionátu Martin Hynek. Dodal, že na konci šedesátých let se v Ostravě hrál výborný tenis. „Jako dnes v Prostějově,“ uvedl Hynek. „V družstvu byli rodiče Ivana Lendla, Jan Kukal a Petr Huťka.“ Hynek připomněl, že NHKG vyhrála extraligu družstev ještě v roce 1969. „A od té doby už nikdy, i když tu byl Ivan Lendl.“ Nyní žádný tým z Ostravy ani z Moravskoslezského kraje v extralize není. SC Ostrava, na jehož kurtech v Komenského sadech se šampionát koná, je v 1. lize. „První liga se hraje v září, tak uvidíme, jak daleko se dostaneme. Opět spolupracujeme s polskými tenisty,“ řekl Petr Klein, předseda SC Ostrava. Klub má na soupisce 12 cizinců převážně z Polska. Organizátoři mistrovství připravili soutěž pro diváky. Pokud správně vyplní kupon, který najdou na recepci v areálu, mohou získat raketu podepsanou Rogerem Federerem. Losování bude po pátečním finále.