Basketbalistky USK i bez tří opor zvládly druhé finále s Hradcem Králové

Pražanky tak směřují za sedmým titulem v řadě, který mohou získat ve středu na domácí palubovce.

V sestavě USK chyběly Sonja Petrovičová, Candice Dupreeová i Marta Xargayová, které táhly tým na nedávném Final Four Euroligy. I bez nich si ale domácí favoritky dokázaly s Hradcem poradit.

Prvních osm bodů svého týmu dala Kia Vaughnová, ke které se postupně přidaly další hráčky a už do poločasu vedly obhájkyně titulu o 15 bodů. Dobrý zápas hrála i Lotyška Anete Šteinbergaová, s 15 body a 11 doskoky nejlepší hráčka utkání.

Krátce po pauze Pražanky odskočily už přes dvacet bodů. A 112. ligovou výhru v řadě už si pak v klidu pohlídaly, i když odehrály velkou část druhé půle s vyloženě českou sestavou.

Všech deset basketbalistek domácího celku se zapsalo do střelecké listiny. To si pochvaloval asistent trenérky Pavel Kubálek: „Jsem rád, že se dařilo všem našim hráčkám, protože jsme úspěšně bodovali na všech postech. Věříme, že poslední zápas se nám podaří úspěšně rozloučit s podařenou sezonou.“

Hradci nepomohlo ani devět trojek, z nichž tři vstřelila Gabriela Andělová. Alespoň tak s USK prohrál nejmenším rozdílem v sezoně. Vyrovnaněji hrál v této sezoně s favorizovanými Pražankami v lize jen Nymburk, který v druhém semifinále podlehl o 16 bodů.

Nejen to kvitovala trenérka Romana Ptáčková. „Dneska to bylo povedenější utkání než v Hradci Králové, kde jsme chtěly před domácím publikem zahrát slušné utkání, ale totálně jsme vyhořely v obranné fázi. Dneska jsme se soustředily na to, aby obrana byla alespoň trosku lepší než v posledním utkání, což se nám podařilo, takže spokojenost,“ zhodnotila střetnutí.