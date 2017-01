Nymburk si může s předstihem zajistit postup do play-off Ligy mistrů

Pokud se jim to povede, budou se moci ve zbývajících kolech soustředit už jen na boj o druhé místo ve skupině, znamenající lepší výchozí pozici do vyřazovacích zápasů.

Český šampion sice na začátku listopadu prohrál ve Frankfurtu o 13 bodů, šlo však o jeden z nejhorších zápasů Nymburku v sezoně, navíc v domácím prostředí je mnohem silnější. V pohárech vyhrál doma všech deset posledních utkání a minule ve Sportovním centru zdolal i jednoho z favoritů skupiny Banvit.

„Hrajeme doma, Frankfurt je v tabulce pod námi, musíme potvrdit roli favorita. To nebývá jednoduché, o čemž se přesvědčujeme v české lize. Já však věřím v sílu našeho týmu, abychom roli favorita zvládli,“ řekl nejzkušenější hráč týmu Jiří Welsch.

Nymburk potřebuje zápas zvládnout, aby měl klid. V posledních třech kolech má totiž těžší los. Doma už přivítá jen lídra skupiny Monako a představí se v Soluni a v Domžale. Welsch však chce Frankfurtu vrátit i předchozí prohru 61:74.

„Ve Frankfurtu jsme odehráli asi nejhorší zápas letošní sezony, určitě nejhorší v Lize mistrů. Je to jeden ze zápasů, který jsme si nechali proklouznout mezi prsty, o který jsme nezabojovali. Je čas jim vrátit porážku z jejich palubovky. V rovině postupu je to rovněž důležitý zápas. Jednak si můžeme zajistit už nyní přímý postup, ke kterému jsme udělali hodně důležitý krok vítězstvím nad Banvitem. A také můžeme udělat výrazný krok k posunu na co nejlepší pozici,“ dodal Welsch.

V předchozím vzájemném utkání táhl soupeře Ekene Ibekwe, který krátce předtím přestoupil do Frankfurtu právě z Nymburku a měl tak zvýšenou motivaci. Jenže ten mezitím už potřetí v sezoně změnil dres a zamířil do Turecka. Frankfurt by tak měl být slabší pod košem, jelikož na Ibekweho místo přišel americký rozehrávač A.J. English.

Nymburk tak bude muset uhlídat především rozehrávače Kwameho Vaughna a dánského střelce Shavona Shieldse a zároveň se vypořádat se soupeřovou agresivní obranou. V útoku se totiž Frankfurtu příliš nedaří, dává v průměru o 16 bodů méně než Nymburk, a musí tak vše vynahrazovat obranou.

Utkání začíná v úterý od 18:30, přímý přenos jde na O2TV Sport.