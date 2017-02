Skvělý obrat a pak kolaps. Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů končí

Bývalý euroligový celek rozhodl o postupu do osmifinále trestnými hody pět vteřin před koncem po nymburské chybě.

Domácí celek se pokusil na soupeře nastoupit zhurta a vytvořil si vedení 13:5, ale Sassari nezpanikařilo a nedovolilo hned v úvodu domácím dvouciferné vedení. Na něj Nymburk dosáhl až těsně před poločasem.

Simpsona nahradí Hall Basketbalisté Nymburku podruhé v sezoně mění zahraničního pivota. Diamonu Simpsonovi končí k 22. únoru smlouva a duel Ligy mistrů se Sassari byl pro něj posledním. V kabině ho nahradí jiný Američan Kenneth Hall, který naposledy hrál za řecký Koroivos. "Věděli jsme, že Diamon má smlouvu na dobu určitou, a proto jsme hledali adekvátní náhradu. Věříme, že se nám to příchodem Kenna Halla povedlo. Jak jsem mohl vidět, je silný na doskoku a dokáže hrát zády i čelem ke koši," řekl trenér Ronen Ginzburg, který Halla může poprvé využít 25. února proti Opavě. Šestadvacetiletý Hall je absolventem university v Tennessee. Prvním profesionálním angažmá pro něj bylo Komárno, kterému pomohl do semifinále slovenské ligy. Následně působil v zámořské D-League v týmech Delaware 87ers a Santa Cruz Warriors a stal se šampionem v této druhé nejvyšší soutěži v Americe. V tomto ročníku patřil Hall k oporám Koroivosu, kde měl průměry 30 minut, 13 bodů a 6,6 doskoku na zápas.

Čerstvým vítězům Českého poháru se však příliš nedařila střelba z dálky, a tak i přes dobrý výkon Diamona Simpsona, pro kterého šlo o derniéru v nymburském dresu před koncem smlouvy, šli do druhé části s tím, že v ní musejí dát o 13 bodů více než hosté.

Do druhé části dobře vstoupil Eugene Lawrence a zařídil Nymburku sedmnáctibodové vedení, které už dávalo značnou naději. Ale Sassari hned reagovalo oddechovým časem a snížením na 12 bodů.

Nymburk se však nevzdával. Ještě přidal v obraně a zrychlil útok. Pouštěl se do rychlých střel, které mu vycházely, a do konce třetí čtvrtiny získal potřebný náskok 23 bodů, který by znamenal postup.

Už to vypadalo, že domácí svou šanci nepustí. Utekli na 31 bodů a měli zápas pod kontrolou. Čtyři minuty před koncem se však vyfauloval kapitán Jiří Welsch a Sassari toho využilo. Domácí hráči začali zmatkovat a dovolili soupeři se vrátit do hry.

Přesto měli Nymburští koncovku ve svých rukou. Jenže v rozhodující chvíli chybovali při rozehrávce, hodili míč do autu a po následném faulu rozhodlo Sassari z trestných hodů. Howard Sant-Roos už závěrečnou střelu neproměnil.