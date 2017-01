Pardubický plán: Neuhnout z jediného souboje. A Děčín odjel se stovkou

K typické fyzické hře, kterou děčínští basketbalisté v nejvyšší soutěži s úspěchem praktikují - ne nadarmo se jim říká „Válečníci“ - se tentokrát v Pardubicích skoro nedostali.

„Myslím, že jsme je v tom předčili,“ komentoval to křídelník v tabulce druhé Beksy Lukáš Kotas. „Když hrajeme s tímhle soupeřem, je to vždy nepříjemné a tvrdé. Šli jsme do toho tak, abychom neuhnuli z jediného souboje. Myslím, že jsme to ukázali,“ pochvaloval si po výhře 101:75.

V první čtvrtině se soupeři zlehka oťukávali. Vpředu - ale nijak výrazně - byl spíš Děčín. Beksa minula několik pokusů z dálky, ovšem v blízkosti obroučky se jí dařilo, čímž zmíněný handicap kompenzovala.

V následující periodě naopak domácí hráči proměnili i několik poměrně těžkých trojek a pomalu začali přebírat iniciativu. Trenéru Válečníků Pavlu Budínskému se tohle zamlouvalo pramálo a často se s ironickým smíchem podivoval výrokům sudích. Beksa hrála dobře; jen sem tam ve snaze co nejrychleji zakončit hrála zbytečně zbrkle.

Poločas ještě skončil těsným náskokem Beksy 42:40, ovšem nedlouho po přestávce si pomohla několika trojkami za sebou, na doskoku nadále hrála prim a soupeři začala rychle ujíždět. Po třetí desetiminutovce činil její náskok 11 bodů, pak narostl na 20 a konečně 26... Nebylo divu, že domácí hráče následně celá hala, až na menší kotel děčínských fandů, vytleskávala.

„Výsledek je pro nás krutý, tak špatně jsme zase nehráli, i když Pardubice neslevovaly ze skvělého výkonu. Důvod naší porážky byl v nezvládnutém druhém poločase,“ mínil kouč hostí Budínský.

„Až na první půlku, kdy jsme Děčín trochu pustili do přechodové fáze, jsme i v obraně hráli velmi dobře. Když se Děčín prosadil, tak z dálky nebo z těžší střely. Naopak my jsme střel zpod koše měli hodně. Na doskoku jsme jasně dominovali a od nějaké 25. minuty jsme ten zápas měli pevně v rukou,“ uvedl Lukáš Kotas.

Příští ligové utkání bude pro Pardubice posledním v základní části před začátkem bojů v nadstavbové skupině A1. V sobotu k němu nastoupí od 18 hodin v Opavě.