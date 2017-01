Salta na motorce: Pilát i Podmol chtějí z mistrovství světa medaile

V loňské sezoně byl úspěšnější Pilát, když se až do poslední chvíle rval o bronz a nakonec skončil těsně čtvrtý. To Podmol po pádu v lotyšské Rize, při němž si nešťastně zlomil klíční kost, musel v říjnu sezonu předčasně ukončit.

Oběma závodníkům komplikovalo lednovou přípravu mrazivé počasí, ve svých tréninkových areálech ve středních Čechách nemohli trénovat. A tak oba odcestovali do Španělska.

„Ale ani tam počasí nebylo žádná sláva, dokonce dva dny sněžilo, což místní lidé vůbec nechápali,“ smál se Pilát, který se připravoval společně s úřadujícím mistrem světa Maikem Melerem. „Jezdil jsem u něho čtyři dny. Nejvíce jsem ale trénoval na exhibicích.“

Hned o prvním letošním víkendu odcestoval Pilát na show do Manchesteru, poté následoval Glasgow ve Skotsku. Také nyní byl ve Velké Británii, čekalo ho totiž skákání v Birminghamu při supercrossu.

Libor Podmol si leden zpestřil účastí na Rallye Dakar v Jižní Americe. Zúčastnil se úvodního týdne, a to v asistenčním voze týmu BARTH Racing. „Myslel jsem si, že na Dakaru budu mít víc času a prostoru se věnovat svému tělu, ale spíše jsem do těla dostával. Bylo to fakt náročné. Spal jsem na karimatce ve stanu, do kterého neustále pršelo. Určitě se nejednalo o vhodnou rehabilitaci po zlomené klíční kosti,“ řekl Podmol, který shání sponzory pro účast na příštím ročníku Dakaru.

Momentálně se však soustředí na start šampionátu ve freestyle motokrosu, což pro mistra světa z roku 2010 není vůbec jednoduché. Vždyť poslední akcí byla pro Podmola listopadová exhibice FMX Gladiator Games v Praze.

Motokrosař Petr Pilát během závodů v Ostravě.

„Je náročné se vracet skoro po třech měsících. Stále pociťuji, že mě rameno při nějakých tricích omezuje. Ale fyzická kondice se už blíží k mé představě, zůstávám pozitivní,“ uvedl závodník ze Znosimi na Benešovsku, jemuž pomáhá meditace. „Snažím se ji aplikovat po každém tréninku. Zůstávám při ní v klidu a nezastraší mě, že mi triky nejdou tak, jak si představuji.“

V letošní sezoně bude Podmol sázet zejména na svůj Surfer Flip a také na bodyvarialový trik Volt, při kterém loni nepříjemně spadl.

To Pilátovým triumfem je jeho trik Kapitán Pilát Flip, při kterém dá nohu na přední blatník a provede s motorkou salto.

A jestli někdo ze soupeřů má připravený nějaký neokoukaný kousek? To oba čeští jezdci neřeší. „Nemyslím si, že je mistrovství světa o nových tricích. Vše se ale ukáže na prvním závodě ve Švýcarsku. V Basileji je jedna z nejmenších arén v Evropě, takže bude hodně záležet na preciznosti. Neudělat chybu i v jednodušších tricích,“ dodal Podmol, který stejně jako Pilát myslí hodně vysoko. „V letošní sezoně chci na bednu, co nejčastěji to půjde. A v celkovém pořadí toužím skončit mezi nejlepšími,“ vyhlásil Pilát, loňský domácí šampion.

Jaké jsou Podmolovy ambice? „Posbírat hodně pódiových umístění. Samozřejmě chci vyhrát také celkově, ale forma zatím není na sto procent.“ Největším favoritem bude loňský šampion Maikel Melero.