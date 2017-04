Volejbalový Liberec zbrojí. Získal Holubce, kapitána reprezentace

Poté, co se v českém volejbalovém prostředí rozneslo, že blokař Aleš Holubec má v plánu se po jedenácti letech v cizině vrátit domů, po něm bleskově zatoužily všechny přední extraligové kluby. Jenže Kladnu, Českým Budějovicím i Karlovarsku ho nakonec „vyfoukla“ liberecká Dukla. Kapitán české reprezentace Holubec se pod Ještědem domluvil na tříleté smlouvě.

„Kdo by tak kvalitního hráče nechtěl? A to, že se nakonec rozhodl pro nás, je ocenění naší práce, ambicí i zázemí. Tím nám vlastně Aleš Holubec vysekl jakousi poklonu,“ pochvaloval si Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu.

„U Aleše se podle mě spojuje to, že je výborným blokařem i výborným útočníkem navíc s přidanou hodnotou velmi dobrého servisu. To není u středových hráčů vždycky pravidlo. Navíc je to výborný kluk do kolektivu.“

Holubce zlákalo do Dukly několik klíčových okolností od délky kontraktu až po nezvyklou dvojroli v týmu mistra z let 2015 a 2016.

„Líbila se mi smlouva na tři roky a hlavně fakt, že jsem kromě toho, že budu ještě hrát, chtěl dělat zároveň v týmu i kondičního trenéra stejně jako posledních sedm let ve Francii. Na téhle podmínce jsme se v Dukle bez potíží dohodli a jsem v Liberci. Navíc mě to s rodinou tak nějak táhlo do horského prostředí, protože pocházím z Vrchlabí,“ řekl 33letý nový blokař Dukly Aleš Holubec.

„Všechno se to sešlo v pravý čas, protože trenér Michal Nekola, se kterým jsme nedávno prodloužili smlouvu o další tři roky, chtěl do dalších sezon pomoct s realizačním týmem,“ tvrdil Šimoníček.

„A s tím, že se povedlo tohle spojit tak, že tady máme nejen aktivního hráče se zkušenostmi z Francie a kapitána české reprezentace, ale zároveň i nového kondičního trenéra v jedné osobě, panuje maximální spokojenost. Holubec bude mít na starosti kondici týmu za podmínek, které si určí trenér Nekola,“ přiblížil Šimoníček.

Šéf Dukly také odtajnil, s kým do nové sezony počítá a s kým už ne. Kromě Holubce je další posilou velmi talentovaný univerzál české juniorské reprezentace a Velkého Meziříčí Patrik Indra. Na tomto postu naopak v Liberci po roce končí Kramar stejně jako polský smečař Stolc, o osudu univerzála Patuchy se bude jednat. V případě jeho odchodu přivede Dukla další posilu.

„Obrovskou radost mám z podpisů nových smluv se smečaři Kriškem a Správkou a blokařem Staňkem,“ hlásí Šimoníček s tím, že v týmu dál zůstávají nahrávači Janouch a Piskáček, blokaři Leikep a Veselý, jehož ovšem čeká další operace kolena, smečaři Galabov a Kroužek z juniorky a libero Kopáček.