Letecký akrobat Šonka se těší na exhibici do Harrachova

„Na závody tolik diváků rozhodně nechodí, takže je to jedinečná příležitost se ukázat. Navíc je to také způsob, jak se udržovat ve formě, je to vlastně částečně takový trénink,“ říká Šonka.

Chystáte pro harrachovské publikum nějakou novinku?

Ještě přesně nevím, jakou sestavu zvolím, ale věřím, že to bude harrachovské publikum bavit. Hlavně doufám, že vyjde počasí, aby bylo možné nad Harrachovem létat a divákům tak budu moci zpestřit zážitek z úžasného závodu.

Jak často průběh svých vystoupení měníte?

Hodně záleží na podmínkách, za jakých se létá. Ale víceméně je základ sestavy stejný a občas vyměním nějaké prvky. Asi nikoho by nebavilo koukat se pořád na to samé, takže nějaké lehké změny tam bývají.

Jak si zpestřujete fyzickou přípravu?

Už samotný akrobatický let je fyzicky velice náročný, takže je to trénink sám o sobě. Nicméně na zemi využívám posilovnu, hodně mi dává ježdění na Jetsurfu, kde je důležitá rovnováha a silný střed těla.

Patří do vašich tréninkových aktivit i běhání?

Jednoznačně. Běhám rád, nejen kvůli fyzickému tréninku, ale člověk si vyvětrá i hlavu. Hodně rád mám běžky, když je navíc pohádková zima, jako byla letos, je to nádhera.

Troufl byste si na výběh harrachovského můstku?

Určitě bych to rád zkusil. Závod už jsem sledoval v minulých letech, bohužel to ale termínově vycházelo vždy tak, že jsme byli v zahraničí na závodech. Je to neskutečná zabíračka a obrovská výzva. Respekt patří každému, kdo se přihlásí.

Jak se nejlépe připravit na to, že budete v letadle čelit extrémnímu tlaku?

Mám naučený takzvaný anti-g manévr, což spočívá v tom, že zatínám svaly v nohách a na břiše. Tím mačkám žíly v těch svalech a nedovolím krvi natéct v takovém množství do spodní nebo naopak do horní části těla. Zároveň přidávám speciální dýchání. Díky tomu zůstane co nejvíc krve v hlavě a já neusnu. Téměř se nepotýkám se ztrátou periferního vidění, černobílým viděním nebo dokonce ztrátou vědomí, což jsou příznaky vlivu přetížení na organismus.

Budete předávat ceny vítězům, nemůže vás to zlákat, abyste se příští rok přihlásil?

Určitě by mě lákalo si závod vyzkoušet a rád bych přihlásil celý tým, jako například na Wings for Life World Run. Možná štafeta by byla ideální, určitě by ale bylo potřeba trochu před závodem potrénovat.