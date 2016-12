Ježíškovi píšu dodnes, svěřuje se letecký akrobat Kopfstein

Každý rok na Štědrý den se pravidelně vydává do Lázeňského lesa do okolí restaurace sv. Linhart.

„Děda byl myslivec a chodil do lesa zanášet srnkám. Už sice není, ale my to děláme dodnes. S celou rodinou se na Štědrý den sejdeme u restaurace sv. Linhart v lázeňských lesích,“ říká karlovarský pilot Petr Kopfstein, účastník elitní Master Class mistrovství světa Red Bull Air Race, nejprestižnějšího leteckého seriálu. Srnky se tak díky jeho rodině mohou pravidelně těšit na nějaké to jablko a suchý chléb.

Vánoce jsou pro Petra Kopfsteina tradičními svátky klidu a odpočinku, zkrátka pohody. „Je to čas, který mohu trávit se svou rodinou,“ pochvaluje si. Loni čas těsně před Vánoci trávil na kvalifikačním kempu kategorie Masters, kde potřeboval získat super licenci.

„Domů jsem dorazil těsně před vánočními svátky. Letos máme větší pohodu, i když testování v Americe probíhalo ještě v prosinci,“ připomíná povinnosti spojené s přípravou letadla pro příští ročník seriálu.

Proto si Kopfstein letošní Vánoce náležitě vychutnal. „Odpočívat, hodně sportu a mentálně se chystat na příští rok,“ naplánoval si. Ví, že příští rok bude pro něj hodně náročný od samého začátku. „Začínáme už koncem ledna a nezastaví se to pak až do konce sezony. Pořád se něco řeší,“ vysvětluje.

Ač je pilotovi osmatřicet let, každé Vánoce má vryté dostatečně do paměti. „Vyrůstal jsem ve velmi harmonické rodině, měl jsem fantastické dětství. Žili jsme sice skromně, ale v naprosté harmonii. Vánoce a všechno ostatní u nás probíhalo hrozně příjemně. Velmi rád na to vzpomínám. No a Vánoce byly pro nás všechny takovým zlatým hřebem celého roku,“ usmívá se Kopfstein.

Sám prý dlouho věřil, že dárky nosí Ježíšek. A neskrývá, že to bylo příjemné. „Psával jsem mu a píšu dodnes. Letos jsem psal, že bych chtěl winglety (malá pomocná plocha různého tvaru na konci nosného křídla letadla) a to mi splnil.“

Jeden z prvních dárků v dětství, který se mu pevně vryl do paměti, nebylo kupodivu letadélko. „Byly mi asi čtyři roky a dostal jsem kolo,“ vzpomíná.

Letadla pod stromečkem?

Letadélka se jednomu z nejlepších světových akrobatů současnosti vyhýbala ještě dlouho potom. „Nejsem úplně modelář,“ vysvětluje s úsměvem.

Doma měl sice nějaké to letadlo a jako snad každý kluk rád navštěvoval také letiště, ale blíž se nikdo z jeho rodiny už k létání nedostal. „Musel jsem si pak k nim najít cestu sám,“ říká. Letadla ho ale vždycky přitahovala. „Jsem technicky a matematicky založený člověk. Miloval jsem různé skládačky a stavebnice.“ Však také mezi nejčastějšími dárky pod stromečkem bylo Lego a Merkur.

Vánoce u Kopfsteinů ovšem o dárcích až tak úplně nejsou. „Moji rodiče dokázali připravit atmosféru, která byla úžasná, a dodnes tomu tak je. Na dárky si moc nepotrpíme, ale Vánoce trávíme všichni dohromady - s mými i manželčinými rodiči. To je pro mě vždy příjemné, že se všichni potkáme, sejdeme se zdraví a že nikdo nechybí. Zkrátka pohoda.“

Ta se samozřejmě trochu změnila s příchodem ratolestí do rodiny. „To je jasné. Pro koho se Vánoce dělají, to jsou děti. Jako to naši rodiče dělali pro nás se sestrou, tak to teď děláme i my. Když vidíte, jak si užívají, že jsme spolu, a jak věří na Ježíška... Ta dětská radost je na tom to nejhezčí,“ přiznává Petr Kopfstein.

Za vánoční stromeček většinou volí živou jedli. „Máme rádi tu vůni,“ vysvětluje.

A teď hurá no hory!

Co dál mezi svátky? Petr Kopfstein je sportovec a to samé platí také o jeho rodině, takže si všichni naplánovali, že někam v Čechách vyrazí na hory.

„Děti učíme lyžovat, starší dcera už lyžuje a mladšího syna také vedeme k tomu, aby už co nejdřív stál na lyžích a byl s námi schopný jezdit,“ říká pilot. V současné době se převážně věnuje výuce dětí, lyžování se však prý na rozdíl od mnohých sportovců nebojí.

Ač jsou Vánoce tradičně spojené s rodinnou pohodou, jednou je málem Kopfstein musel oželet. Zůstal totiž daleko od rodiny. „Bylo to v době, kdy jsem studoval na střední škole ve Spojených státech a tam se samozřejmě domů na Vánoce nejezdí. Ale nakonec jsme se s rodiči dohodli, že na velmi krátkou dobu přijedu. To byly Vánoce, na které jsem se nejvíc těšil,“ přiznává.

S (ne)tradičními zvyky se na Vánoce u Kopfsteinů nesetkáte, peče se tady cukroví, smaží kapr... zkrátka klasika. „Vždy jsem měl pohodové vánoce, mám skvělou rodinu, skvělé rodiče, kteří nás vedli správným směrem a dopřáli mi, že jsem mohl studovat v zahraničí v době, kdy to tady nebylo běžné, a za to si jich nesmírně vážím. Také si vážím podpory manželky, která to během roku tady zvládá sama,“ dodává karlovarský pilot Petr Kopfstein.