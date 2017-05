Zlaté skifařky: Nic takového jsme si před šampionátem neuměly představit

Trénovat začala až v únoru, přesto je nyní, o pouhé tři měsíce později, mistryní Evropy. Takový je příběh Lenky Antošové.

„Kdyby mi tohle řekl někdo v polovině února, kdy jsem po operaci lezla poprvé na vodu a sotva se tam udržela, tak bych vůbec nevěřila,“ říkala, už se zlatou medailí na krku.

Tu ji předala sestra Jitka, sama bývalá veslařka. A špičková. „Věděla jsem, že bude předávat sestra, ale Kristýně jsem nic neříkala a jen jsem se na to těšila. Jitka tady měla zlato na MS do 23 let, ale ta souvislost mě napadla až včera,“ popisovala.

Ondřej Synek o šampionkách „Když jsem šel na start, tak holky akorát vyhrály. Nasedal jsem do lodi, když projely cílem. Říkal jsem si, že je v tom nesmím nechat samotné. Je to super, jsem za ně hrozně rád, zajely zatím životní závod.“

O zimní přípravu Antošovou připravilo zranění ramena a následný lékařský zákrok. „Překvapilo mě, jak jsem se do toho tréninkového zápřahu rychle dostala. Ta mi ale chybí,“ přiznala.

Chybí, ale zlatou cestu nezatarasila. „Neskutečný úspěch,“ těší ji evropský titul.„Vůbec jsem nečekala, že zajedeme takový výsledek.“

Přesto ho s Fleissnerovou zajely, i díky divákům. „Finiš byl už vážně na krev, ale měli jsme tam fóra, z prvního místa se finišuje nejlépe. Člověk má psychickou výhodu. Obrovský dík patří divákům, byli naprosto bombastičtí, už od kiláku byli slyšet. Nejkrásnější byl pohled na zaplněné tribuny.“

Ten si užívala i Fleissnerová, která v cíli závodu pobíhala s psíkem na růžovém vodítku.

„Je to báječný pocit, úplně skvělé, že jsme zlaté. Nic takového jsme si před šampionátem neuměly představit,“ zářila.

„Diváci nám pomohli, jak nás hnali dopředu. Naše jízda nebyla úplně čistá, trochu jsem se toho lekla, aby nám nedošly těžkopádností síly, ale Lenka nádherně švihala vysokou frekvencí. Ukázalo se, že to nejlepší, co mohla udělat,“ shrnul finálovou jízdu.

Ne nebyla čistá, ale stále mnohem lepší než ta, která před pár týdny stačila při Světovém poháru na bronz.

„Sice jsme byly třetí, ale jízda se nám moc nelíbila.“ Stezka za zlepšením pro sympatický tandem vedla přes tvrdou práci. “Najezdily jsme od té doby spoustu kilometrů a hodně spolu trénovaly,“ tvrdila Fleissnerová.

„A teď jsme první,“ znovu se rozjásala.