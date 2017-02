Kdepak veslaři. Zamrzlé Račice žhavily motorky

V létě na Novém Zélandu staví ohrady pro ovce, v zimě pak osedlá svého „koně“ a doma v Česku nahání soupeře na ledové ploché dráze. Lukáš Hutla se svým tátou kraloval premiérovým závodům v Račicích a na stupních vítězů jezdec Zlaté přilby Pardubice žertoval: „Výkon nic moc, ale vajíčka po mně neházeli, takže asi dobrý.“

Jak se jezdilo na umělém veslařském kanále?

Zázemí a tribuna super, mraky lidí, paráda! Škoda mlhy, diváci moc neviděli druhou rovinku. Led vydržel, až poslední čtyři jízdy se voda hodně valila navrch. A ve finále se kvůli tomu motory trochu dusily.

Klasická a ledová plochá dráha, jaký je hlavní rozdíl?

Normální plochá dráha má taky půllitrový obsah motoru, ale motorka na led má jen dvouventilovou hlavu a 65 koní, takže to není tak ostré. Nejezdí se smykem jako na škváře, ale po řídítkách, protože máme třícentimetrové hřebíky. Můj jediný problém je, že na měkkém ledě neumím startovat. Ale led je o hodně rychlejší, což na jedné exhibici dokázal Tonda Klatovský.

A co je nebezpečnější?

Někdo říká, že jsme blázni. Ale já tvrdím, že zabít se můžeš, i když spadneš ze židle. Na klasické ploché jsou mantinely, ale když na rybníku nebo na ovále někde v cizině naletíte ve stotřicetikilometrové rychlosti do balíků slámy, to taky bolí. A hřebíky vás můžou docela vážně potrhat, ale s tím se musí počítat.

Vás už potrhaly?

Když jsem se na ledě učil, druhý den na soustředění mi zadní kolo roztrhlo lýtko, mám na něm patnáct stehů. I tak se mi to zalíbilo. Člověk musí mít na určitý druh sportu zatemněno. Já mám. Asi se na to hodím.

Pneumatika se kupuje s hřeby?

Ne. Pořídí se holá a hřebíky se pak musejí nabouchat podle rozpisu, jak mají být daleko od sebe. Dřív jsme si to dělali sami, teď u Tondy Klatovského. Hřebíky se tolik neopotřebovávají, ale plášť stojí 3,5 tisíce korun. Rusové po sobotě a neděli kolo vyhazují a hřebíky přebuší do nového pláště. My takoví blázni nejsme, nemáme tolik peněz. Přední kolo jedu šest závodů, zadní osm.

Jsou jiné závody v Česku a cizině?

Hlavně doma se posledních pět let nejelo skoro vůbec, nebyla zima. Nebo jsou jiné problémy, jako teď nám v Nepomuku vandalové rozřezali led. V Berlínu, Assenu, Inzellu, to jsou všechno rychlobruslařské ovály s délkou 400 metrů. Rovinky jsou strašně dlouhé, 120 až 130 metrů. Doma jezdíme skoro kolem dokola, pak přijdeme ven a najednou mám na rovince na tachometru 140. A skládat při téhle rychlosti motorku do zatáčky, to je trochu mazec. Jenže závody v cizině jsou drahé, jedete do Švédska a je to 50 tisíc sem, 50 tisíc tam.

Jak se na ledovou plochou dráhu připravujete, když není led?

Na Novém Zélandu, kde stavím ohrady pro ovce, vyrážím o víkendech do hor. A lepší než posilovna jsou tréninky na motokrosové trati. Taky hraji 2. nejvyšší soutěž v hokejbale, takže dost běhám.

Co vás teď čeká?

Mistrovství Evropy v Ufě, pak světa v Inzellu. Teď jsem doma vyhrával s rezervní motorkou, protože na té hlavní mě trápila přední vidlice. Až jsem chtěl roztrhat registračku a odjet zpátky na Zéland. Kvůli tomu jsem vyhořel v jedné kvalifikaci na svět. Teď na Evropě chci předvést, co je ve mně. Když bude technika fungovat a všechno vyjde perfektně, do 5. místa chci být.