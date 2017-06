Korver mohl pootočit dějinami finále. Jenže nedal a Durant to ztrestal

Basketbal bývá spravedlivý. Jediný okamžik v zápase, natož v celé sérii obvykle nerozhoduje. Vyhrává ten lepší, ne šťastnější. Ale tentokrát výsledek určilo několik vteřin a centimetrů. Situace nedáš - dostaneš.

Cleveland mohl snížit 1:2 na zápasy, jenže prohrává 0:3 a obhajoba triumfu v NBA se rozplývá.

Hrála se poslední minuta středečního zápasu. Kalifornští Warriors krátce před tím odmazali dvě třetiny z šestibodového náskoku domácích. Ale Cleveland měl stále ještě zápas pod kontrolou.

Padesát sekund do konce. Najíždějící LeBron James nachází v rohu hřiště Kyla Korvera. Ne zcela volného, přesto s velkou šancí trefit trojku. Takových v NBA proměnil už stovky.

V této sezoně uspěl z této pozice ve skvostných 59,3 procentech případů. Je to jeho oblíbené střelecké místo.

Ale šestatřicetiletý rodák z kalifornského Paramountu tentokrát míjí. Pomohl to být o pět, není.

Míč doskočí Kevin Durant a několika kroky překonává hřiště. Tváří v tvář Jamesovi okamžitě zvedá střelu za tři - a trefuje. Hosté otáčejí na 114:113 a vítězství si už nenechají ujít.

Kyle Korver se netrefil, Kevin Durant ano:

Korvera z porážky a tím pádem i ztráty valné části zbývajících nadějí pro Cavaliers nikdo vinit nebude. Spoluhráči (LeBron James: „Prostě jsme v závěru minuli pár střel.“), trenéři, fanoušci, média.

Snad jen on sám si tenhle moment vyčítá.

„Myslím jen na tuhle střelu,“ přiznal viditelně skleslý křídelník po zápase. „Jsem si jistý, že tam bylo spoustu chyb, ale tohle je ta jediná, na kterou musím myslet.“

Takto svůj pokus viděl: „Byl jsem na chvíli volný. Takovou střelu jsem vystřelil už mockrát. Když míč letěl, myslel jsem si, že to tam spadne. Jenže občas prostě minete.“

Přitom o několik desítek minut dřív byl Korver za hvězdu třetího zápasu. Způsobila to nevídaná chvíle - jeho smeč. Na rozdíl od střelby za tři, tohle není jeho styl. Za posledních šest sezon předvedl dohromady šest smečí.

Rychlým pochodem do koše pobavil Korver mnohé, včetně „warriora“ Draymonda Greena, který by si jinak nechal raději useknout ruku, než by soupeři dovolil skórovat.

Bohužel pro Korvera, jemu úsměv na tváři po středečním zápase chyběl. A Greenovi zůstal.