Volejbalisté na úvod kvalifikace MS deklasovali Severní Irsko

Svěřenci španělského kouče Miguela Falascy se ve čtvrtek střetnou se Švédskem. Ve skupině F je pak ještě čeká Španělsko, Kypr a na závěr Finsko.

„Bylo to dobré rozehrání a nejtěžší bylo udržet koncentraci. Každý si zahrál. Turnaj pro nás začíná dalším zápasem,“ řekl Falasca v České televizi.

Jen v prvním setu nechali volejbalisté Severní Irsko vinou vlastních chyb více bodovat, ale soupeře od začátku jasně převyšovali. „Zápas jako proti Severnímu Irsku je dobrý na to, abychom se rozehráli a byli připraveni na těžší zápasy,“ řekl devatenáctiletý smečař Donovan Džavoronok a dodal: „Musíme vydržet koncentrovaní v hlavách.“

Domácí volejbalisté od druhého setu soupeře bez pardonu zničili. Šanci dostali až na Petra Michálka všichni hráči sestavy. „Irové hrají zajímavý volejbal, možná se tomu ani nedá říct volejbal. Ale nám je to jedno, do každého zápasu jdeme jako proti mistrům Evropy a chceme zvítězit,“ řekl další smečař Petr Šulista.

„Takový zápas ve své kariéře nepamatuji. Bylo to o hlavách, abychom zvládli vstup do turnaje, a dál už to bude o něčem jiném,“ řekl kapitán Aleš Holubec.

Start na šampionátu, o který se za rok podělí Itálie a Bulharsko, si zajistí vítěz skupiny a tým na druhém místě postoupí do červencové baráže.