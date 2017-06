Boj a trápení. Házenkářky v prvním duelu play-off o MS udolaly Turecko

České reprezentantky se naposledy představily na světovém šampionátu v roce 2013, kdy skončily v Srbsku patnácté. Na minulé MS se neprobojovaly. Na loňském mistrovství Evropy obsadil tým trenéra Jana Bašného desáté místo.

České hráčky měly raketový nástup, a když v páté minutě upravila Hrbková na 5:1, zdálo se, že budou dominovat. Jenže Turkyně do dvanácté minuty srovnaly na 6:6 a začalo velké české trápení v útoku. Domácí tým rozchytal hostující brankářku, za čtvrt hodiny dal jen dvě branky a outsider po 20 minutách nečekaně vedl 10:7.

Český prapor držela hlavně nejlepší bundesligová hráčka uplynulé sezony Hrbková, která v první půli proměnila všech šest sedmiček a celkově byla s jedenácti trefami nejlepší střelkyní utkání. V domácí brance nahradila ve 23. minutě Satrapovou k velké radosti diváků mostecká Müllnerová a díky jejím zákrokům Češky do poločasu srovnaly na 15:15.

Do druhé půle favoritky vlétly stejně jako do úvodního dějství a během necelých čtyř minut opět vedly o čtyři góly 19:15. Jenže Turkyně domácí nástup znovu zachytily a po 38 minutách už to bylo opět jen o jednu branku.

Domácí hráčky se znovu trápily v útoku a Turkyně, které se nikdy neprobojovaly na světový ani evropský šampionát, v polovině druhého poločasu srovnaly na 21:21.

Češky byly v křeči a ani zdaleka se nepřiblížily výkonům z prosincového evropského šampionátu. Až mezi 52. a 55. minutou přišla od stavu 23:23 série čtyř gólů, která nakonec rozhodla o domácím vítězství. Turkyně pak v 58. minutě ještě snížily na rozdíl dvou branek, ale poslední slovo měly díky dvěma trefám Češky.