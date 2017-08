Sjezdař Krýzl stráví měsíc přípravou i závoděním na Novém Zélandu

Na opačné straně polokoule stráví člen Dukly Liberec měsíc. „Je to nutnost, zvlášť v olympijské sezoně. Takovou zpětnou vazbu ze zátěže i zkoušení nového materiálu bych na evropském ledovci nemohl získat,“ tvrdí třicetiletý Krýzl, současná mužská jednička českého alpského lyžování, který se kromě přípravy chystá i závodit.

„Nepůjde tolik o výsledek, i když v obřáku si FIS body zlepšit potřebuju. V možná deseti závodech na Zélandu a v Austrálii získám spoustu informací o lyžích, pak bude ještě čas na ně reagovat, než vypukne v Söldenu hlavní sezona. To je nejpodstatnější,“ uvedl Kryštof Krýzl.

V posledních týdnech musel upravit své tréninkové plány, protože jeho italský trenér Daniel Fahrner prodělal lehčí mrtvici a byl týden v nemocnici.

„Je ale v pořádku, má klidový režim a zatím nesmí do vysokých nadmořských výšek. Já jsem měl kvůli Zélandu jet s ním dřív trénovat do Saas Fee, ale nakonec jsem se vydal za zbytkem týmu na Stelvio. Ukázalo se to jako šťastná souhra okolností, dobře se tam lyžovalo, zato v Saas Fee se vůbec nejezdilo,“ konstatoval Kryštof Krýzl.

Začal se slalomem i trochu s obřím slalomem, aby se rozhýbal v bránách. „Pocitově to vypadalo dobře, koleno je v pořádku. Měl bych na to navázat právě ježděním na jižní polokouli, závody mám na programu až ve druhé polovině srpna a hned ty první pojmu spíš tréninkově, musím se dostat do tempa.“