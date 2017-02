Snowboardová juniorská špička se vrací do Krušných hor

dnes 9:11

Šárka Pančochová, Eva Samková a Ester Ledecká, to jsou tři ikony domácího snowboardingu, které vyhrály zlatou medaili na Mistrovství světa juniorů v rozmezí let 2008 – 2013. Soutěž, která je vstupní branou do profesionálního snowboardingu, se o víkendu podruhé v historii vrátí do ČR a znovu to bude do Karlovarského kraje. Na Božím Daru a Klínovci přivítají závodníky z více než dvaceti zemí světa.