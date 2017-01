Mrákoty. Zimnice. Češka přežila a říká: Je jedno, co si myslí soupeřka

Po druhé sadě odešla Plíšková na toaletu a požádala o zdravotnickou pomoc. Seděla na lavičce a doufala, že zatraceně nepříjemné stavy pominou. „Horko mě trošku sundalo,“ přiznala po vítězství 6:3, 2:6, 6:4.

Celkově získala o jeden bod méně - 87:88. Při každé příležitosti vyhledávala aspoň cár stínu. Když mohla zápas doservírovat za stavu 5:3 ve třetím setu, čistě ztratila game a korunovala ho dvojchybou.

Přesto nakonec levoruká sestra turnajové favoritky Karolíny skolila svou deblovou parťačku, která loni zazářila ve fedcupovém semifinále Švýcarsko - Česko. A potvrdila svůj výkonnostní i výsledkový vzestup.

Rozhodla o triumfu vaše silná vůle?

Hodně! Byla jsem vyčerpaná, počasí mě trošku dostalo. Druhý set jsem se skoro nehnula.

Dají se popsat stavy, v nichž jste se ocitla?

Prospěla mi pauza po druhém setu, kdy jsem šla na záchod a zavolala si doktora. Dokázala jsem se soustředit aspoň na servis. To vedro mě zaskočilo. Na posledních turnajích v Číně ani v Hobartu takhle nebylo. Připadala jsem si jako v šoku.

Šly na vás mrákoty?

Hm. Neměla jsem energii na víc než dva míče. Z horka mi byla pak zima.

Pomohly vám nějaké pilulky?

Prášky jsem nedostala. Naštěstí ještě nedorazily křeče, i když by se později asi ozvaly. Zabrala nějaká sůl a hlavně čistá voda, což mi poradil doktor. Pořád jsem jedla nějaké ty gely a cukry a banány, až mi z toho bylo blbě.

Napadlo vás, že byste vzdala?

Ne, o tom jsem nepřemýšlela.

Jste k podobným potížím náchylnější?

Jo, párkrát se mi to stalo. Přes léto si obvykle zvyknu na horko, ale když mě to přepadne takhle náhle, trošku mě to sundá.

Na kurtu jste se mezi výměnami opírala o plot. Hledala jste stín?

Ano. Na jedné straně byl, na druhé bohužel ne. Taky jsem potřebovala využít každou vteřinu mezi výměnami.

JAK SE ZMĚNILA? Kristýna Plíšková při loňském ročníku Australian Open.

Neprotestovala soupeřka?

Chápu, jestli byla naštvaná. Já bych v její pozici byla taky. Ale potřebovala jsem vyhrát a bylo mi jedno, co se děje na druhé straně. Hrajeme spolu debla, takže jsme docela kámošky. Nevím, jak to vzala. A je mi vlastně jedno, co si myslí.

U sítě ale po utkání nevypadala zvlášť nakvašeně, ne?

Ne, myslím, že bude v pohodě. Moje chování bylo pochopitelné. Každý si zavolá na kurt pomoc, když nemůže. To mohla čekat.

Když jste viděla předpověď, snažila jste se nějak připravit?

Ono se moc připravit nedá. Za týden, co jsem v Melbourne, nebyl takový pařák.

V dalším kole vás čeká Rumunka Beguová, což není neporazitelná sokyně, souhlasíte?

Je to hratelné. Loni jsem s ní blbě prohrála v Miami. Takže jí mám co vracet. Má víc zbraní než Golubicová. Přesto záleží hlavně na mé hře.