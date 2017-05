Finalistka Kristýna Plíšková: Dokázala jsem si, že mohu hrát na antuce

Plíšková, jejíž hra je založená na kvalitním servisu, je specialistkou na tvrdé povrchy. Oranžová drť z pálených cihel ji dlouho neseděla. „Všichni mě na antuce odepisovali a smáli se mi,“ přiznala během pražského turnaje.

Nyní ale kritiky umlčela.

Byť nevyhrála titul, došla ve Stromovce dál, než se čekalo. „Dodá mi to sebedůvěru, že mohu hrát i na antuce,“ pochvaluje si česká tenistka, která díky účasti ve finále poskočí na své dosud nejlepší umístění ve světovém žebříčku - na 46. příčku.

Máte za sebou prohrané finále, ale také povedený turnaj. Jaké byly vaše bezprostřední pocity?

Obrovské zklamání. Teď už jsem trošku lepší, na kurtu jsem to trochu nezvládla (Plíšková se rozplakala při řeči k divákům), ale teď už je mi lépe. Tento týden mi hodně dal a věřím, že se z toho poučím.

Finále jste dobře začala, pak jste ale ztrácela. Jak se vám proti Moně Barthelové hrálo?

Mona je hrozně těžká soupeřka v těchto podmínkách. Na antuce, navíc když není příliš teplo a míčky tolik nelétají. A k tomu mi dnes nešel servis tak jako jindy.

Zdálo se, že zlomovým momentem byl osmý game druhého setu. Co se stalo?

Trošku jsem tam ztuhla, to bylo asi vidět. Zahrála jsem tam dvojchybu při podání, to se mi do té doby nestalo. Myslím si, že ona se pak díky vyrovnání na 4:4 strašně zvedla. Do té doby mi přišla taková zlomená, ale pak se to úplně otočilo.

Co jste říkala na skvělou atmosféru během finále i celého turnaje?

Fanoušci byli neskuteční. Celý týden mi hrozně pomáhali. I ve chvílích, kdy to člověku nešlo, nebo byl zrovna nervózní, tak přišla skvělá podpora. Všude to tak nebývá, snad kromě Fed Cupu. Jsem strašně ráda, jak vzali i ten můj výstup po zápase, kdy došlo na slzičky. Byli opravdu skvělí.

Pro vás není typické, abyste na kurtu takhle projevila emoce. Dolehlo to na vás?

Není to u mě úplně normální, nečekala jsem to. Strašně jsem tu chtěla vyhrát. Říkala jsem si, že tady často vyhrávají Češky, a tak jsem také chtěla přidat titul.

V ochozech nechyběla ani Petra Kvitová.

Petra je hodná, že se přišla podívat. Asi ji mrzí, že sama nehraje, ale já věřím, že bude brzo fit.

Jaký je váš další program? Kde budete hrát?

Čeká mě ještě antuka. Už dnes odlétám do Madridu a zítra budu hrát.