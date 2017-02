Jízda ostravských volejbalistek pohárem nekončí. Teď zamíří do Ruska

Volejbal

Zvětšit fotografii Ostravské volejbalistky se radují. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dnes 10:11

A nyní do Ruska, nějakých 5 600 kilometrů do Krasnojarsku. To je další soupeř volejbalistek TJ Ostrava, které se při své premiéře v evropských pohárech probojovaly mezi osm nejlepších celků Challenge Cupu.

„Jsme moc šťastné, že narazíme na tak silné družstvo,“ řekla ostravská kapitánka Iva Nachmilnerová. „Jediný nešťastný je asi náš ředitel, protože bude muset sehnat peníze navíc, cesta do Ruska bude nákladná.“ Krasnojarsk v osmifinále přešel přes chorvatský celek Marina Kaštela 3:0 a 3:0, Ostravanky si poradily s KP Brno doma 3:0 a ve středu na hřišti soupeřek 3:1 (-12, 20, 19, 19). „Brno má pro tuto sezonu obrovsky ambiciózní tým a o to více jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer. Ocenil obrovskou podporu fanoušků, kteří za týmem dorazili. Ti jim v Krasnojarsku budou chybět. „Čtvrtfinále ale začneme doma,“ upozornil trenér Pommer. Bude to zřejmě ve středu 22. února. Odveta má být 8. března. „Na první zápas už nyní zveme celou Ostravu a okolí k nám do haly. Čeká nás obrovsky silný soupeř, ale nebudeme hrát při zdi,“ prohlásil Zdeněk Pommer. „Všechny ruské týmy jsou kvalitní, bude to těžké, ale jak nám ukázalo Karlovarsko, nic není nemožné,“ připomněla ostravská nahrávačka Kateřina Valková výhru mužů v Poháru CEV v ruském Surgutu 3:1.