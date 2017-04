Největší hvězda? Já, směje se Maddenová, americká opora KP Brno

Nenechte se zmýlit, zmíněná slova – pronesená napůl v žertu – nejsou známkou přebujelého ega. Spíš dokazují náturu její nositelky. Rozvernost. Svéráznost. Ztřeštěnost.

Taková je charakteristika americké basketbalistky, která pomohla celku KP Brno prožít historickou sezonu. „Bavilo mě to, užila jsem si spoustu srandy. Ale už se nemůžu dočkat, až znovu uvidím slunce, moře a budu celý den sedět na pláži. Právě slunce mi tu chybělo,“ přiznává rodačka z Kalifornie, která dnes zamíří zpět domů.

Do zavazadla si může přibalit kompletní sadu medailí: zlato ze Středoevropské ligy, stříbro z českého poháru a minulý týden vybojovaný ligový bronz. Ten je na první pohled nejmatnější, v Králově Poli však právě na tuhle medaili čekali předlouhých 23 let. „Zlomovým bodem sezony byl příchod Steph,“ oznamuje klubový šéf Richard Foltýn. „Právě ona dotvořila naši mozaiku.“

Její poslední dílek v podobě silné pivotky v Brně dlouho marně hledali. Vyhlédnutá rumunská posila se zranila už v přípravě, americký záskok si pochroumal rameno. Až při kvalifikaci EuroCupu v Německu narazili Brňané na zdejšího manažera, který jim nabídl dvě hráčky. „A my jsme zvolili Steph. Až později jsme zjistili, že ta druhá už ukončila kariéru,“ podotýká manažer Jaroslav Michálek.

„Můj úkol je přinést oheň“

Listopadové angažování Maddenové se ukázalo jako naprosté bingo. „Od prvního tréninku bylo vidět, že dodává týmu obrovskou pozitivní energii a chtění,“ sděluje trenér Marian Svoboda. „Přinesla důraz a doskoky, umí hrát zády ke koši, ve hře jeden na jednoho přehrávala soupeřky úplně suše. Tento typ hráčky nám v minulosti chyběl.“

Sympatie byly oboustranné. Zatímco v Hannoveru to 28leté obryni nesedlo, v KP našla svoji krevní skupinu. „V Německu to nebyl tým pro mě, neměli jsme stejný názor na to, jak být úspěšní. Zato v Brně panovala skvělá atmosféra, holky byly připravené vyhrávat, tvrdě pracovat a hrát pohromadě. Je docela vzácné, když se na palubovce sejde pět holek se stejným nastavením mysli a touhou nechat na hřišti všechno. Přechod do Brna byl jedno z nejchytřejších rozhodnutí, co jsem kdy udělala,“ libuje si Maddenová, která už vyhrála dánskou a 2. španělskou ligu. Dobrodružná povaha ji zavedla také do Uruguaye či Izraele.

V Brně skvěle zapadla nejen na hřišti, ale i mimo něj. „Je taková ztřeštěná, do večírků, do party, ale zároveň je profesionálka, takže to nikdy nepřeháněla. Předchozí Američanka byla hodně uzavřená a s nikým se moc nebavila, i když jsme ji chtěly zapojit do kolektivu. To Steph zapadla skvěle, chodila s námi na večeře, je to úplně super člověk,“ chválí parťačku brněnská kapitánka Sarah Beránková.

Z toho, co Maddenová zvládne pod koši, byla paf. „Když přišla, byla jsem překvapená, že taková hráčka vůbec byla k dispozici. Na to, jak je robustní, má hrozně rychlé nohy. V obraně je perfektní, ve hře jeden na jednoho taky super,“ líčí Beránková. „A když se mi na hřišti něco nepovedlo, tak mě povzbudila, ať máknu, že mě teď potřebuje. Od takové hráčky to ohromně pomáhá.“

Barkley a Rodman v jednom

Právě v tom byl hlavní přínos Maddenové. K úspěchům táhla celek nejen nastřílenými body (hodnota 14,8 na zápas byla po Tereze Peckové nejvyšší v týmu), ale zejména podporou spoluhráček.

„To jsem prostě já,“ hlásí Maddenová. „Zakládám si na tom, že jsem pozitivní osoba a snažím se ostatní nabudit. Můj úkol je přinést oheň a plamen, ze kterých ostatní mohou čerpat. Snažím se plnit svou roli, to znamená nejen střílet body, ale taky získávat míče, blokovat a potom si na hřišti zakřičet.“

Když má popsat svůj herní styl, překvapí podobně jako hláškou o největší hvězdě. „Jsem troška Charlese Barkleyho, kus Dennise Rodmana a špetka Rona Artesta,“ vyjmenuje superhvězdy NBA. „Když tyhle tři namixujete dohromady, dostanete Stephanii Maddenovou. Líbí se mi tyhle typy bojovníků, kteří ani nemusí dávat moc bodů, ale dělají přesně to, co tým potřebuje.“

Může se KP na tenhle příspěvek těšit i v příští sezoně? „Musím si sednout a promyslet, co pro mě bude nejlepší. Pokud to bude Brno, nemám problém se vrátit,“ reaguje americký živel.