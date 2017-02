Být bez trofeje? Katastrofa, ví kouč mosteckých házenkářek Dávid

„Jak jsem pochopil za víc než rok, co tady jsem, tak skončit bez trofeje by byla dost velká katastrofa,“ připouští trenér Peter Dávid.

Na sklonku roku úřadující české mistryně selhaly ve finále domácího poháru, Poruba je zrubala 32:27, po sobotní domácí remíze 27:27 s titánem z Michalovců se už Černí andělé smířili s tím, že ani česko-slovenský titul neukořistí. Zbývá už jen český, který obhajují.

„Když budeme všichni zdraví a za hrajeme to naše, co dokážeme, bude to v pohodě. A s tlakem se už loni hráčky fantasticky vyrovnaly,“ zmínil Dávid obrat českého finále z 0:1 na 2:1 na zápasy díky výhrám na půdě Slavie. „Tak daleko to tenhle rok ale nechceme dovést.“

Michalovcům vyfoukl Most česko-slovenský titul jen ve trojnásobně zlaté sezoně 2012/13. Na slovenského Goliáše Dávidův celek nevyzraje ani letos. „Tyhle těžké zápasy se hrají hlavně hlavou. A Michalovce jich mají odehraných víc, v evropských pohárech se vždycky dostanou o kousek dál než my.“

Úsek ztracený 1:10 v úvodu šlágru druhého s prvním byl pro Most letos typický. „Udržet celých šedesát minut nějaký level, to se nám momentálně nedaří. Máme obrovské pády a vzestupy. I proto jsem rozladěný,“ tvářil se kouč Dávid kysele.

„Každý zápas znamená zkušenosti, ale potřebujeme jich hodně, abychom se posouvali. Všechny hráčky však odevzdaly maximum, žádné nemůžeme nic vyčítat.“ Mostu scházela ostrá spojka Michaela Borovská. „Předzápasový trénink se musel přerušit, znovu si vyrvala již dříve zraněné rameno,“ želí Dávid.

I remíza proti Michalovcům má pro Most velkou cenu, což Dávidovi hned blesklo hlavou. Díky němu má bod náskok před třetí Slavií.

„Okamžitě po zápase mě napadlo, že chválabohu za bod. Velmi dobře se nám vykrystalizovalo, že když si pohlídáme klíčové domácí zápasy se Slavií a Porubou, už by se nemělo nic moc změnit,“ kalkuluje slovenský expert.

„Je důležité nezkazit si to jako loni, abychom nezačínali české play–off z jiné než z nejvýhodnější pozice. Stačí, že už jsme neskutečně zpackali finále poháru. Zbývá nám jen jediný cíl.“