Kordistu Berana dělila jediná výhra od medaile z mistrovství Evropy

„Evropa pro mě byla dosud asi zakletá, ale teď jsem to prolomil a jsem moc spokojený, protože je těžší než světový šampionát,“ řekl Beran. Jeho dosud nejlepším individuálním umístěním na ME bylo 16. místo z roku 2007. „Chtělo to vyhrát ještě jeden zápas, ale pocit mám dobrý. Je mi pětatřicet, šerm mě baví, a když přijde něco takového, tak mi to dává šťávu dál.“

V gruzínské metropoli vyhrál Beran pět ze šesti duelů v základní skupině a v následné eliminaci postupně vyřadil Portugalce Joaa Cordeiru (15:6), Izraelce Ida Herpeho (15:12) a v dramatickém souboji i stříbrného olympijského medailistu z týmové soutěže v Riu Marca Ficheru z Itálie v prodloužení 14:13. „Toho si hodně cením a je vidět, že když šermuju takticky a jsem fit, tak je to dobrý,“ podotkl Beran.

Proti Chodosovi, který předloni vybojoval stříbro na Evropských hrách, se pro něj po oboustranně opatrném úvodu duel nevyvíjel dobře. Soupeř odskočil do vedení 5:1 a Berana čtyřikrát po sobě bolestivě zasáhl do žeber. „Blbě si mi hýbalo rukou. Mám s žebry dlouhodobě problém a potřeboval jsem je zchladit a odpočinout si,“ vysvětloval český reprezentant, jenž si vybral desetiminutový čas na ošetření.

Ve zbytku utkání už šanci na obrat nedostal. „Už mi docházely síly a taky jsem nemohl přijít na to, z které strany na něj jít, jakou zvolit taktiku. Zjistil jsem to, až když jsem prohrával hodně a to už bylo pozdě a jen jsem korigoval výsledek,“ doplnil stříbrný medailista z juniorského ME v roce 2001.

Beranovi se v posledním roce daří. Loni se poprvé kvalifikoval na olympiádu a startoval na hrách v Riu de Janeiro. Tam sice prohrál v 1. kole, ale za to, že opravil rozhodčí a odmítl zásah, který nebyl, získal hlavní cenu Českého klubu fair play. Letos se s týmem českých šermířů radoval z výhry v soutěži družstev na Světovém poháru ve Vancouveru a nyní si vylepšil maximum na mistrovství Evropy.

„Zraju jako víno,“ smál se člen SC Šerm Praha. „Hodně dělají zkušenosti. Umím se připravit, správně trénovat, máme podmínky a jsem uvolněný, což mi svědčí. Hlavním motorem jsou výsledky a fakt, že jsem zdravý.“

V pátek ještě Berana čeká na ME týmová soutěž kordistů. Po výhře v SP ve Vancouveru se další seriálový turnaj Čechům už tolik nevydařil. „Každý turnaj je jiný, ale tým máme dobrý, umíme šermovat i vyhrávat. Bude záležet, jestli to dobře poskládáme, nasadíme a aby všichni byli při chuti,“ dodal Beran.