Basketbalisté USK jasně přehráli Kolín, Bohačík se blýskl 33 body

Zaplněná pondělní Folimanka se oblékla do bílého a nečekaně živí pražští diváci vystřelili domácí do utkání. USK už první čtvrtinu získal 18:8 a odrazil se ke konečnému výsledku.

Kolín se ještě do poločasu udržel ve hře, když v útoku využíval hlavně amerického pivota Leeho Skinnera, do přestávky devítibodového.

Domácí Jaromír Bohačík však měl tou dobou na kontě už 14 bodů. A ve druhé dvacetiminutovce si ještě polepšil. Dalšími 19 body pomohl USK navýšit vedení. V šestadvacáté minutě utkání byl stav 52:28 a Bohačík v tu dobu sám nastřílel už 26 bodů.

Pražané nakonec dovolili hostím za třetí čtvrtinu pouhých šest bodů a sami jich nastříleli 23. A ještě jednou Jaromír Bohačík: vedle 33 nastřílených bodů doskočil osm míčů a přidal šest asistencí.

„Nedělám to často, že bych mluvil o jednotlivcích, ale dnes udělám výjimku. Bohačík dnes byl opravdový lídr. Plnil tu roli, kterou po něm dlouhodobě chceme. Tým ho následoval, a to se pak projevilo ve všech směrech týmového výkonu. Každý se trefil v útoku, a přesto to byl týmový výkon.,“ řekl po zápase trenér vítězů Mirsad Alilovič.

Kolínský trenér Predrag Benáček hledal slova obtížněji: „Těžko se mi to hodnotí po našem výkonu v útoku. Tam jsme hráli velmi špatně. Už šestý nebo sedmý zápas máme špatnou střelbu z dlouhé vzdálenosti,“ poznamenal.

Trápící se Prostějov prohrál už podeváté za sebou, na Ústí doma nestačil 78:82 a propadl se na třetí pozici skupiny A2 - ta by mu už na play-off nestačila. Navíc je pouze jediný bod od dna soutěže, kde se nacházejí Jindřichův Hradec s Brnem.

Kooperativa NBL mužů - nadstavba

Skupina A1 - 3. kolo:

USK Praha - Kolín 72:55 (18:8, 36:26, 59:32)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 33, Grunt 9, Michal Mareš 8 - Skinner 14, Bakič 13, Kerr 11.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Nymburk 24 23 1 2265:1615 47 2. Pardubice 23 19 4 1974:1754 42 3. Děčín 24 16 8 1865:1861 40 4. Opava 24 13 11 1959:1846 37 5. USK Praha 24 13 11 1693:1681 37 6. Kolín 25 11 14 1995:2100 36

Skupina A2 - 2. kolo:

Prostějov - Ústí nad Labem 78:82 (20:23, 34:42, 49:65)

Nejvíce bodů: Simmons 19, M. Sehnal a Fitzpatrick po 14, Jacobs 10 - Thompson 19, Šteffel 13, Abercrombie 12.