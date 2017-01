„Nový“ Prostějov dostal pod tlak vicemistra, nakonec ho odstřelil Palyza

Domácí Orli, kteří po odchodu řady opor budují nový tým, prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů. Tři kola před rozdělením tabulky na dvě poloviny pro nadstavbu jsou osmí s jednobodovou ztrátou na horní šestku.

Děčín po dvou zcela vyrovnaných čtvrtinách odskočil ve třetím hracím období na desetibodový rozdíl.

V závěru měli domácí přece jen šanci ještě vyrovnat, ale poslední akce jim po oddechovém čase nevyšla a nejlepší střelec hostů Lukáš Palyza, autor 19 bodů a jeden z nedávných prostějovských odchodů, zpečetil výsledek.

V domácím dresu skórovaly dvouciferně všechny tři čerstvé americké posily, Brian Fitzpatrick nastřílel ve druhém utkání za Prostějov 22 bodů, týmu ale chyběly zejména body z 11 neproměněných trestných hodů.

„Pochopitelně jsme očekávali takovou zvláštnost právě proto, že domácí tým nastoupil úplně v jiné sestavě než v předešlém utkání s námi. První poločas byl z naší strany také o pochopování a vnímání, jakým způsobem budou hrát zahraniční akvizice,“ řekl děčínský kouč Pavel Budínský.

Domácí trenér Zbyněk Choleva viděl ve výkonu zlepšení oproti předchozímu duelu s USK (69:96). „Mohlo to být herně učesanější, ale na druhou stranu na druhé utkání v nové sestavě to nebylo špatné. V obraně to ještě nebylo ono, ale v útoku rozhodně zlepšení. Ale kvůli nedůslednosti a menší fyzičnosti pod košem jsme neměli doskoky, dalším důležitým faktorem byly trestné hody,“ konstatoval.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů - 19. kolo

Prostějov - Děčín 71:76 (24:24, 42:42, 54:64)

Nejvíce bodů: Fitzpatrick 22, Dyck 17, Jacobs 14, Simmons 10 - Palyza 19, Vyoral 17, P. Houška 16, Pomikálek 13.