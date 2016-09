Oni se uvaří. Tak ne, Frank se neuvařil. Jak Königovi chybělo deset metrů

Před třemi lety coby nováček senzačně vyhrál horskou etapu na Vueltě.

A nyní ji může vyhrát znovu!

Leopold König se drápe na vrchol Alto Mas de la Costa, po brutálních rampách a rozbité silnici, hnán tisíci fanoušků.

Už setřásl Itala Catalda z Astany. Už se dokázal zbavit i Nizozemce Gesinka, vítěze královské etapy na Aubisque, kterého se obával.

Jenže... stále před ním zbývá jeden muž.

Matthias Frank. Švýcarský cyklista týmu IAM.

Pouhých deset metrů je dělí. König má dostatek sil. Kdyby se cíl nacházel jen o kousek výš, zvládl by to a lapil by ho.

Cíl je však už tady a teď.

Frank protíná pásku a jásá. V Königově tváři se naopak zrcadlí nekonečné moře zklamání. „Já to tak prokalkuloval,“ vyčiní si. „Pořád jsem si hlídal jen Gesinka. Myslel jsem, že to Frank nevydrží. A on to vydržel. Chyba. Velká chyba. Moje chyba. Selhal jsem.“

Nemá v tu chvíli smysl připomínat mu, že právě skončil druhý v etapě na závodě Grand Tour, že jen jednou v životě byl na takovém podniku výš, že opět prokázal, jakou formu si do Španělska přivezl.

„Možná jsem na sebe přísný, ale dneska jsem měl vyhrát,“ poví.

Jak najít ztracenou motivaci

Ještě v sobotu, po vydařeném představení v královské pyrenejské etapě, snil o tom, že ve Španělsku zabojuje dokonce o stupně vítězů v celkové klasifikaci. „Chtěl jsem tady dokázat, že už jsem nejméně jezdcem pro Top 5 na Grand Tour,“ přiznal.

Hodinové manko, které pak při bláznivém nedělním dějství nabralo 91 jezdců včetně Leopolda Königa, jeho sny drasticky přervalo.

„Neztratil ale proto, že by na to fyzicky neměl. Ztratil jedině proto, že udělal taktickou chybu,“ říkal Dave Brailsford, manažer Sky. Nicméně utěšit Königa byl úkol nesnadný. „Jsem z toho všeho takový smutný,“ tvrdil před volným dnem. „Musím si to srovnat v hlavě a znovu se namotivovat a nabudit.“

Brailsfrod mu promlouval do duše, on sám se těšil na příjezd rodiny. Zároveň si usmyslel, že udělá, co půjde, aby ještě pomohl svému lídrovi Chrisi Froomovi k boji o titul z Vuelty.

Ovšem události se vyvinuly jinak. König se ve středeční etapě prodral do početného 28členného úniku, jehož náskok postupně narostl až na sedm minut. Sky a Movistar měli v úniku rovnocenně po dvou mužích, peloton se nesnažil skupinu eliminovat.

Tým mu dal zelenou: Jeď o etapu.

V Lluceně se mezi uprchlíky boj o ni rozpoutal naplno. Španělé tuto vesnici v autonomní oblasti Valencie nazývají Horskou perlou. Domky jsou rozmístěné na přírodních terasách, do dáli se otevírá působivý výhled.

Čtyřkilometrový výšlap nad Llucenu, až na vrchol Alto Mas de la Costa, je však všechno možné, jen ne krásný. Stačí si přečíst nápis, který kdosi nastříkal na silnici: Aquí empieza el infierno.

Tady začíná peklo.

„Ten kopec je největší inovací letošní Vuelty,“ vyřkl o něm ředitel závodu Javier Guillén. Jde vlastně o typický „vueltovský“ kopec, tudíž extrémně strmý, úzký a se silnicí pochybné kvality.

Průměrný sklon stoupání činí 12,5 procenta, ale rampy tu mají až 22 procent. Na posledních dvou kilometrech se úzká asfaltka mění v hrbolatou betonovou cestu.

Připočtěte tři předchozí vrchařské prémie dne a také únavu, která se při devátém z deseti horských dojezdů závodu násobí. A pohleďte na teploměr: 36 stupňů. Vražedné vedro. Řeka v údolí dávno vyschla.

„Půjde o jeden z nejtvrdších dnů na této Vueltě,“ věštil na jeho počátku Alberto Contador.

Ti dva se přece musí uvařit...

Matthias Frank atakoval ve dvojici s Dariem Cataldem z Astany už 15 kilometrů před cílovým stoupáním, jejich náskok se pohyboval mezi 20 a 30 vteřinami. Klid, v tomhle vedru se ti dva uvaří, přesvědčoval sám sebe König, v těle stále dost sil a k ruce týmového parťáka Golaše, který tahal tempo.

Cataldo se skutečně „uvařil“, zato Frank ne a ne odpadat. Švýcar odpáral Itala, zatímco vzadu za nimi vyrazil Gesink s Königem a se Španělem Herradou z Movistaru v patách. Dostihli odpadajícího Catalda, předstihli jej.

Bude to mezi mnou a Gesinkem, stále věřil König.

Nizozemec byl extrémně namotivovaný. O volném dni si stoupání dokonce tréninkově vyšlápl. Na rozdíl od českého protivníka jej znal. Přesto se mu König metr po metru začal vzdalovat.

Zato ten Frank...

„Měl jsem zaútočit 500 metrů před cílem, ne až 300,“ zkritizuje se za cílem český jezdec. „Proč jen jsem to neudělal. Nedal jsem do toho tu divočinu, ten poslední instinkt.“

Vítězství bylo tak blízko.

A je pryč.

Za nimi teprve kulminuje bitva „Velké čtyřky“ z celkové klasifikace. Útočí - kdo jiný? - Alberto Contador. Přidává se Estéban Chaves, potom i Nairo Quintana v červeném, zatímco Chris Froome ztrácí, dotahuje se, po dalším navýšení tempa Chavesem opět ztrácí a opět se dotahuje.

Tak nic. Žádné rozdíly. Velká čtyřka přijíždí pohromadě. Quintana je opět o krok blíž svému druhému grandtourovému titulu kariéry. Náskok 3:47 minuty na Frooma si zachoval.

„O tom to dnes bylo. Dnes jsem si především hlídal Frooma - a přečkal jsem bez úhony celý den,“ říká Kolumbijec. Froome líčí, že etapa byla především o „značkování“ formy největších konkurentů: „Ukázalo se, že jsme na tom všichni zhruba stejně. Nechystali jsme dnes žádný zběsilý útok.“

Ten možná přijde až v posledním horském testu v sobotu. Ale tvář sobotní etapy s pěti horskými prémiemi, vrcholící na Alto de Aitana, zásadně ovlivní už výsledek páteční 37kilometrové časovky v Calpe.

„Má fyzická kondice je dobrá. Doufám, že v časovce na mě Froome nenajede příliš času,“ povídá Quintana. V obdobně dlouhém souboji s chronometrem na Tour byl Froome o 2:05 minuty rychlejší.

Zatím jsme však stále v Lluceně a ve dni, který má jiné hlavní hrdiny.

Brailsford: Mohl o to pódium jet

Matthias Frank se vypořádal s Königem, Gesinkem a spol., ale se šampaňským mu to na pódiu ještě tolik nejde, takže ho stříkne do oka i jedné z černě oděných pódiových dívek.

Koneckonců, není divu, že nemá až tolik praxe, už dva roky žádný závod nevyhrál. „Tahle sezona byla špatná, musel jsem vzdát Kolem Švýcarska i na Tour,“ vypráví. „Přijel jsem potom na Vueltu a řekl si, že se pokusím závod si tu užít a získat zpět dobré pocity z cyklistiky. A teď jsem přešťastný.“

Leopold König nasedne na kolo a sjede z vrcholu ďábelského stoupání do vesnice k týmovému autobusu Sky. „Leo dnes podal výborný výkon,“ chválí ho tady do mikrofonu britské společnosti ITV i Chris Froome.

König naopak stále sebekriticky říká: „Není to má Vuelta. Snažil jsem se po nedělním zklamání vrátit zpět a nevzdávat se. Tým mi dal možnost jet o etapu a za to jsem mu moc vděčný. Ale selhal jsem.“

Důkaz, co vše mohl ve Španělsku dokázat, byl však podán. „Leo o to celkové pódium na Vueltě vážně mohl jet,“ přikývne Brailsford.

Ano, jistě, nebýt toho jednoho černého dne na pouti do Formigalu...

CHVILKOVÝ ÚSMĚV. Leopold König po sedmnácté etapě u autobusu týmu Sky. V jeho tváři se ale především zrcadlilo zklamání ze druhého místa.

Ale o tom, jaký otisk český cyklista na Vueltě zanechal, vypovídá rovněž následný komentář britského odborného serveru Cycling Weekly:

„Ignorujte nedělní hororovou show a uvidíte, že König jede velmi působivou Vueltu. Před etapou na Formigal byl celkově pátý. A svůj tým Sky nezklamal ani ve středu, kdy z úniku vybojoval druhé místo. Je stále bez kontraktu na sezonu 2017, přičemž Sky jej po sezoně, ve které kvůli zranění závodil jen 30 dnů, patrně nechá jít. Výkony, jakým byl tento, však ukazuje svoji hodnotu - speciálně pro týmy, které hledají kvalitního jezdce na celkovou klasifikaci třítýdenních závodů.“

König už na hrách v Riu tvrdil, že o svém budoucím týmu už má jasno.

Bude to německá Bora, jeho někdejší stáj, kde by se sešel s Polákem Majkou, Slovákem Saganem i Čechem Bártou?

Možná.

Čas oznámení nicméně ještě nenastal.

Zatím je pořád ještě na Vueltě. Té stále patří jeho myšlenky.