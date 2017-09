Fotbalový brankář Čech v Plzni sedne na kolo, jedou také Raboň a Jícha

„Nepojedu úplně naplno, ale v dobrém rytmu a využiju tuhle akci jako příjemný trénink. Uvidím, jak se budu cítit, možná mě strhne atmosféra a pojedu jako o závod,“ vzkázal s úsměvem 35letý Petr Čech.

Gólman Arsenalu se svěřil, že cyklistiku probírá i se spoluhráči v kabině. „Hlavně Francouzi jsou velkými fanoušky cyklistiky obecně. Takže v průběhu Tour de France je to velké téma.“

Čech vyrazí na trať z plzeňského náměstí Republiky zítra ve 12.20 hodin, celodenní bikerský maraton začíná ale už v devět ráno dětskými závody. Po dojezdu do cíle za OC Plaza se Petr Čech a Filip Jícha navíc podepíší všem zájemcům o autogram. „Doufám, že účast bude vysoká,“ láká bikery Čech, který je spoluvlastníkem celého seriálu a na dálku sleduje všechny závody.

„Zajímá mě návštěvnost jednotlivých akcí, se svými spolupracovníky pravidelně konzultuji, co by se dalo vylepšit, co se povedlo a na čem je ještě třeba zapracovat.“

V sobotu Čech okusí atmosféru seriálu přímo v sedle.