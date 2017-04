Ráno uslyšel: „Na Giro nejedeš.“ Odpoledne Viviani slavil v Romandii

O své absenci na domácím závodě Grand Tour se dozvěděl v pátek ráno.

„Jsem zklamaný a rozhodně mě to netěší. Ale týmová taktika je jasná – odevzdat 100 procent pro Gerainta Thomase,“ popisoval Viviani před startem třetí etapy v Romandii.

„Je to týmová taktika a já ji rozumím. Chci být na Giru, ale rozhodnutí bylo jiné. Místo toho pojedu závod Kolem Kalifornie a tam se pokusím vyhrát etapy,“ líčil Ital.

Etapové vítězství slavil ještě v Evropě – na závodu Kolem Romandie. Po dlouhých 394 dnech. Naposledy zvítězil 30. března 2016.

Ještě dvacet kilometrů před cílem se Viviani pohyboval na chvostu celého balíku. Tou dobou totiž ostré tempo pelotonu na čele diktovala stáj Bahrain Merida i s českým cyklistou Ondřejem Cinkem. Právě jeho tým chtěl vytvořit ideální podmínky pro závěrečný spurt Sonnymu Colbrellimu.

Italský rychlík se ale dokázal do popředí znovu vrátit, okamžitě se ho ujali týmoví kolegové Peter Kennaugh, Owain Doull a Giani Moscon.

Právě oni Viviani dotáhl mezi nejlepší. Následný finálový vláček rozjela sestava Sky zhruba 500 metrů před cílem. Prohnala se kolem trojice Bory.

Chybělo pouhých 300 metrů do cíle.

V tom se vedle letky Sky objevil na pravé straně osamocený Alex Edmondson. Viviani ho zmerčil, v poklidu se přilepil za jeho zadní kolo a v závěrečných metrech se kolem jezdce Oriky prohnal.

„Už je to více než rok, co jsem naposledy vyhrál v Belgii na závodu De Panne. To není pro spintera snadné,“ připomněl Viviani v cíli. „Letos se to po šesti druhých místech povedlo až v Romandii,“ doplnil.

Roman Kreuziger dojel v hlavním poli na 49. místě. Ondřej Cink rovněž v čase vítěze dorazil na 104. příčce.

„Při začátku etapy jsme byl po včerejšku hodně tuhý, ale v závěru to bylo lepší. Těším se na zítřejší horskou etapu,“ hodnotil Kreuziger. „Albasini se dnes necítil. Snažili jsme se tedy pomoci Edmondsonovi, aby byl v dobré pozici. Pro tak mladého závodníka je to důležité. Nakonec dojel na čtvrtém místě,“ okomentoval i týmovou taktiku.

Jak se vše odehrálo

„Konec dubna? Třetí etapa dnes? Ano!“ psal Roman Kreuziger na své sociální sítě těsně před startem. Přidal i snímek zasněženého okolí a týmového autobusu.

Well we expected cold but to wake up and see this in end of april? ❄ @oricascott @tourderomandie Příspěvek sdílený Roman Kreuziger (@r_kreuziger), Dub 28, 2017 v 12:02 PDT

Teploty znovu nepřekročily deset stupňů Celsia, přesto se na tvářích některých cyklistů našel i úsměv. Poprvé během 71. ročníku závodu Kolem Romandie nepršelo.

“Ráno to vypadalo hodně pesimisticky, kolem našeho hotelu bylo bílo. Když jsme sjeli dolů do Payerne, tak to začalo schnout. Chytili jsme jen pár malých přeháněk, pak už bylo počasí excelentí,“ popisoval Kreuziger po etapě.



Třetí etapa provedla peloton okolím města Payerne. Závodníci urazili porci 189 kilometrů na čtyřech odlišných okruzích a stejný počet horských prémií třetí kategorie sliboval dojezd větší skupiny, v níž by znovu měli po etapovém prvenství sahat sprintéři.

Hned v úvodu se z pelotonu oddělila sedmičlenná skupina Davide Martinelli (Quick-Step), Lukas Pöstlberger (Bora), Toms Skujins (Cannondale), Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo), Hugo Houle (AG2R), Nikita Stalnov (Astana) a Thomas de Gendt (Lotto Soudal), loňský vítěz etapy na Tour de France.

Jenže hlavní balík i s vedoucím mužem závodu Fabiem Fellinem po čtvrteční zkrácené etapě nehodlal šetřit síly. Po padesáti ujetých kilometrech skupina uprchlíku navýšila svůj náskok na pouhé tři minuty. Dál už ji peloton nepustil.

Na čele tou dobou největší měrou pracoval tým Bahrain Merida, v jejímž středu nechyběl ani Ondřej Cink. Právě bývalý český biker se několikrát objevil vpředu celého pole, aby diktoval tempo a vytvářel pozici do finiše pro parťáka Sonnyho Colbrelliho.

Snaha uprchlíků o etapové vítězství skončila už 36 kilometrů před cílem.

Okamžitě se začalo útočit, vidět byli především jezdci španělského Movistaru, ale nikdo si nedokázal vytvořit významější náskok. Na brzké a ostré tempo dopláceli jiní. Na chvostu pelotonu se pohyboval Micheal Albasini, jezdec Oriky a vítěz první etapy, nebo Elia Viviani, sprinter britského Sky.

Ital se v závěrečných kilometrech vrátil do čela.

V cíli následně mohl slavit první letošní vítězství.

Přesto zůstával chladný. Na domácím 100. ročníku Giro d'Italia bude chybět...