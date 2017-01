Brněnští basketbalisté jsou bez spasitele, odjel za nemocnou babičkou

Jak náhle se zjevil, tak rychle se zase vypařil.

Jen něco málo přes měsíc si basketbalisté MMCITÉ Brno mohli užívat přítomnost amerického spasitele Kevina Wareho, který utrápený tým naučil vítězit. Nyní si znovu musí poradit bez něj – Ware se totiž vrátil zpět do vlasti.

„Ztráta každého hráče udělá do týmu díru, která je cítit. A když je to tak produktivní hráč jako Kevin, tak samozřejmě chybí ještě víc,“ uvědomuje si trenér Zoran Helbich.

Ten ve 24letém rozehrávači získal zbraň, kterou Brňané postrádali. S Warem v sestavě vyhráli tři ze šesti duelů, zatímco předtím bez něj pouhé dva z dvanácti. Jenže tahle pohádka nemá šťastný konec, výjimečně nadaného hráče odvelely rodinné záležitosti zpět do USA. „Omlouvám se celému brněnskému klubu, že jsem musel odejít uprostřed sezony. Chovali se ke mně skvěle a přivítali mě s otevřenou náručí. Ale v téhle chvíli mě nejvíc potřebuje rodina,“ citoval klub Wareho slova.

Hráči, který na univerzitě musel překonat extrémně nepříjemnou zlomeninu nohy, vážně onemocněla babička. „Už když na podzim odlétal (na angažmá) do Finska, na letišti se dozvěděl, že mu umřel děda. Teď je na tom špatně i babička a Kevin je z toho deprimovaný. Těžce to nesl, nedokázal se soustředit na hru ani trénink. Cítil, že by měl být s rodinou doma,“ přiblížil Helbich.

Jak bude spojení Ware–Brno fungovat dál, zatím není zřejmé. MMCITÉ může smlouvu buď zrušit, nebo jen pozastavit a počkat, jak se situace vyvine. Jasněji bude zřejmě příští týden, kdy se má také rozhodnout, zda budou Brňané za ztracenou hvězdu hledat náhradu. „Zatím nechceme nic hrotit a dáme šanci našim mladým hráčům, kteří ukázali dobrou energii a nasazení. Příští týden budeme znát postoj představenstva a pak se rozhodneme, co dál,“ sdělil Helbich.

Jak moc jeho tým Wareho odchodem utrpí? To je složitá otázka. „Ztráta to asi bude, protože v některých zápasech nám určitě pomohl k výhře. Ale hra závisela hodně na něm, a když se nedařilo jemu, nešlo to ani týmu,“ upozorňuje zkušený křídelník Michal Křemen.

Naráží tak na poslední dvě utkání, v nichž do té doby excelentní Ware zaznamenal dohromady jen 19 bodů. „Soupeři jej částečně přečetli, k tomu měl zdravotní problémy a přidaly se i ty rodinné. To všechno se sečetlo, jsme jen lidé, a ne roboti,“ podotýká Helbich. „I tak ale zůstával velmi platným hráčem, protože když jej soupeři zdvojovali, posílal balony na volné spoluhráče. Pro tým byl pořád přínosem, chytli se kolem něj i ostatní hráči.“

MMCITÉ se díky tomu dotáhlo ze dna Kooperativa NBL na dohled play-off. „Určitě nám to psychicky pomohlo, ale nemáme vyhráno. Musíme zůstat nohama na zemi a vynahradit Kevinovu absenci kolektivní hrou. Doufám, že se znovu zapojí celý tým,“ oznamuje Křemen.

„Kvalitu máme,“ je přesvědčen Helbich. „Teď se musíme zvednout hlavně po mentální stránce. Když si budeme víc věřit, podporovat se mezi sebou a hrát víc jako tým, bude všechno v pořádku,“ věří kouč.