Nadějná Skypalová zaskočila soupeřky. Z Třince veze kladivářské zlato

„Je to naprosto úžasné, něco podobného jsem vůbec nečekala,“ rozplývala se pak Skypalová v rozhovoru pro svazový web. „Vím, že holky hází daleko. Počítala jsem, že mě můžou kdykoliv přehodit,“ naznačila, že i ona sama favorizovala především českou rekordmanku Kateřinu Šafránkovou.

Právě s ní se Skypalová přetahovala o prvenství, nakonec rozhodl pátý pokus, v němž poslala nadějná závodnice Škody Plzeň čtyřkilogramové náčiní na 64,43 metru. Nikdo už nedokázal odpovědět.

Přiznejte tedy, s jakými plány jste do mistrovského závodu šla?

Chtěla jsem se poprat o druhé nebo třetí místo. Věděla jsem, že i Terka Králová se dokáže vyhecovat. Umí hodit kolem 65 metrů.

Ten závod byl pořádné drama, titul jste si zajistila až v páté sérii. Změnila jste předtím něco?

Trenérka mi pořád říkala: „Nervi to po rameni, trošku si to rozjeď.“ A v tom pátém hodu se to konečně povedlo. Právě trenérce (Lucii Plašilové) a rodičům, kteří mě vozí všude po závodech, patří největší dík.

Svůj výkon jste mohla ještě závěrečným hodem vylepšit. Ale při nadějném pokusu jste se neudržela v kruhu. Co chybělo?

Byl to opravdu jen malinký přešlap. Trošku mě to mrzelo, ale nakonec to vůbec nevadilo.

Sezona vám ale zdaleka nekončí. Kam povedou vaše další atletické kroky?

Teď se musím pořádně připravit na mistrovství republiky ve své kategorii, které bude v Jablonci. No a pak je to v červenci evropský šampionát v italském Grossetu.