Z pohotovosti přímo do třífázových tréninků. Sedláková odmítla úlevy

„Mám delší dobu žaludeční problémy, teď to trochu vygradovalo a skončila jsem na pohotovosti,“ vysvětlila Sedláková v rozhovoru s ČTK svoji absenci na úvodním soustředění reprezentace v Lázních Bělohrad.

Do Trutnova už ale dorazila, naskočila tak rovnou do nejnáročnější fáze přípravy. „Z postele jsem skočila rovnou do třífázového tréninku, tak se s tím snažím nějak poprat. Jako nevýhodu to ale nevnímám. Já se snažím na každém tréninku dělat všechno naplno a být platná. Nechci mít nějaké úlevy a dělat si svá cvičení na zadní čáře,“ odmítla rezolutně.

Naopak chce dělat vše pro to, aby trenérovi dokázala, že má být ve finální nominaci dvanácti hráček. Motivací jsou pro ni i vzpomínky na mistrovství světa 2014, kam se tehdy poměrně překvapivě probojovala.

„Tehdy jsem to vůbec nečekala a bylo to velké překvapení i pro mě. Všechno bylo strašně nové. Od té doby nastaly nějaké změny. Ale v nároďáku jsem pořád nervózní. Pocity jsou pořád stejně a je tam velký chtíč se do nominace probojovat. Letos je navíc nominace otevřenější než dříve,“ uvedla Sedláková.

O dvě až tři místa pro rozehrávačky v nominaci nebojuje jen s Terezou Vyoralovou a Lenkou Bartákovou, ale také s Petrou Záplatovou či Evou Kopeckou, které také mohou hrát na pozici jedna.

„Jsme jeden tým a všichni to chceme odmakat naplno a uvidíme, jak to dopadne. Rozhodne momentální forma a výkonnost. Rozhodně se mezi sebou nepoměřujeme. Známe se, víme kdo má jakou silnou a slabou stránku. Já jsem ráda, že jsem vůbec tady a že jsem šanci bojovat o nominaci dostala. Teď se soustředím sama na sebe,“ odmítla Sedláková, že by mezi hráčkami panovala rivalita.

Na šampionátu by ale chtěla být každá, zvláště když se letos mistrovství koná v Hradci Králové a Praze. „Evropský šampionát doma je výjimečná šance. To se děje jednou za 20 let. Proto je to letos specifické a věřím, že se na to dobře připravíme,“ dodala Sedláková.

Pro ni osobně je lákadlem i možnost zahrát si v jednom týmu s americkou pivotkou Kiou Vaughnovou, která získala české občanství a k týmu se připojí na začátku června. „Bude důležité se s Kiou rychle sehrát. Zahrát si s takovou hráčkou je další bonus tohoto mistrovství. Moc se na to těším a doufám, že si naše hra s ní rychle sedne. Je to pro mě příjemná výzva,“ připustila sedmadvacetiletá rozehrávačka.

Dlouhé roky basketbalově vyrůstala ve Valosunu Brno, nynějším KP Brno, poslední sezonu už ale odehrála v konkurenčním Handicapu Brno, kde mimo jiné v sestavě nahradila svůj vzor Hanu Horákovou.

„Cítila jsem, že potřebuju změnu a nový impulz, a rozhodla jsme se pro Žabiny. Silnou pozici jsme měla i ve Valosunu. Ale už to chtělo něco nového. Tady jsme měly úplně nový tým a musely jsme se nejprve poznávat. A vyrovnanost týmu tam byla mnohem větší než ve Valosunu,“ konstatovala Sedláková.

Žabiny, které jsou čtrnáctinásobné české mistryně a vítězky Euroligy, sice v uplynulé sezoně ŽBL vypadly už ve čtvrtfinále play-off právě s KP Brno, ale dojem si vylepšily překvapivým triumfem v Českém poháru, přičemž Sedláková patřila k nejlepším hráčkám finále.

Kateřina Sedláková

„V poháru jsme zahrály nad očekávání a tam to byl velký úspěch. V play-off už jsme byly bez dvou pivotek a proti Valosunu to bylo těžké. Zpětně mě mrzí, že jsme neuhrály jedno vítězství. Ale mám pocit, že jsme zahrály to, na co jsme měly, a sezona to byla dobrá,“ dodala.

V této sezoně navíc opět potvrdila, že i z postu rozehrávačky jen se 176 centimetry výšky výborně doskakuje. V lize nasbírala v průměru téměř šest doskoků na utkání a v celé soutěži jí patřilo v této statistice šestnácté místo. V užitečnosti byla osmou nejlepší Češkou.