Česká cyklistka Nash v Kalifornii debutuje v silniční WorldTour

Rodačku z Prachatic zlákal ke startu v Kalifornii, kde Nash žije ve městě Truckee, manažer týmu Illuminate, který má sestavu plnou mladých jezdkyň. „Myslel si, že bych mohla ten hodně mladý tým dobře doplnit a přinést nějaké zkušenosti. V žertu jsem mu říkala: a víš, že jsem bikerka?“ citoval server cyclingnews českou cyklistku, který už v minulosti několik startů na silnici absolvovala, ale na menších závodech.

Po zisku bronzové medaile na lednovém mistrovství v cyklokrosu v Lucembursku se Nash vrátila k závodům až koncem dubna, kdy startovala na horském kole na Sea Otter Classic. Nyní testuje všestranná závodnice své schopnosti na silnici.

„Nevím, jaká je úroveň WorldTour. Neznám ani moc těch závodnic. Beru to jako příležitost, nemám žádná velká očekávání. Chci dobře jezdit a odvést maximum, ale nevím, na co to bude stačit,“ prohlásila pátá žena olympijského závodu na horských kolech v Riu, která vynechá nadcházející Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Závod v Kalifornii skončí v neděli.