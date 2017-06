Doma jen divákem. Hindráková reprezentaci nevzala a končí i v lize

Páteční zápas české reprezentace se Slovenskem v hale, v níž strávila většinu kariéry, Kateřina Hindráková určitě nevynechá. Ale možnost, že by v něm nastoupila, zavrhla hned na začátku, kdy se výběr českého družstva pro blížící se mistrovství Evropy dával dohromady.

Trutnovská basketbalistka si ani na chvíli nepřipustila, že by se pokusila získat místo v týmu, který se o úspěch bude pokoušet v Hradci Králové a v Praze. Ani možnost zahrát si doma ji nepřesvědčila, hned před první širší nominací národního družstva se trenérům, kteří ji oslovili, omluvila.

V pátek tak bude v trutnovské hale jen mezi diváky a prý u ní na nějakou nostalgii nebude místo.

„Podívat se půjdu, ale že by to se mnou nějak cukalo, to se asi nestane. Budu si vychutnávat basketbal z druhé stránky,“ uvedla dlouholetá opora Trutnova, která se před minulou sezonou domů vrátila po dvouleté pauze a trutnovskému družstvu v sezoně, v níž klub přešel na poloprofesionální bázi, výrazně pomohla.

Basketbalistky před ME * Český tým je od středy na druhém soustředění v Trutnově. * V pátek v tamní hale sehraje přípravné utkání se Slovenskem (18 hodin), o den později si to obě družstva zopakují, ale zápas nebude přístupný veřejnosti. * Od příštího týdne bude český tým už pobývat v Hradci Králové, kde také odehraje svoji základní skupinu letošního evropského šampionátu. * V rámci přípravy v Hradci se Česko 8. června utká s Chorvatskem, do evropského šampionátu vstoupí 16. června duelem s Ukrajinou.

Možnost nominace do národního týmu vás ale musela potěšit!

Možná ano, ale spíš mě vyděsila, protože jsem s tím vůbec nepočítala. I to byl jeden z důvodů, proč jsem musela odmítnout. Mám svoje pracovní aktivity a ty nešlo tak narychlo přeorganizovat.

Kdyby to šlo, zkusila byste to a do přípravy národního týmu šla?

S velkou pravděpodobností ne, protože k důvodu pracovnímu se přidal i další, o kterém si myslím, že je pro tuto situaci hodně důležitý.

Jaký důvod to je?

Rozhodla jsem se, že od příští sezony hrát basketbal na vrcholové úrovni nebudu a s kariérou končím.

O tom se po nedávno skončené sezoně spekulovalo, teď už je to jisté?

Je to tak, teď už je to definitivní, s trenérem jsem o tom mluvila.

Bylo to těžké rozhodnutí, vždyť jste basketbalem vyplnila podstatnou část dosavadního života?

Je pravda, že jsem basketbalu dosud věnovala hodně času, ale mám teď už i jiné aktivity, takže to pro mě nebylo zase tak těžké.

Co odmítnutí reprezentace? Váhala jste alespoň chvíli, nebo jste byla s rozhodnutím hotová hned?

To bylo pro mě jasné hned. Nejen z těch dvou důvodů, o kterých jsem mluvila, ale také proto, že jsem si neuměla představit, že se vrátím do kolotoče tří tréninků denně, ze kterého jsem vypadla.

Kateřina Hindráková z Trutnova střílí trestný hod.

Bála jste se, že byste to fyzicky nezvládla?

To snad ani ne, i když i to by mohl být problém. Spíš jsem si nebyla vůbec jistá, jestli jsem psychicky připravená na to, abych poté, co jsem poslední rok byla zvyklá trénovat jen jednou denně, zvládla mnohem větší zátěž.

Evropský šampionát se letos bude hrát v Česku, což je pro řadu hráček dost silná motivace. Navíc i v Hradci, ani to vás nepřesvědčilo?

To sice vypadá lákavě, ale když mi trenér před nominací volal, hned jsem říkala, ať dají příležitost mladším, že právě tohle je pro ně velmi dobrá šance se prosadit. Pro mě nemá význam hrát na mistrovství Evropy ve chvíli, kdy vím, že kariéru končím.