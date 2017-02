Hindráková řeší dorty i energetickou náročnost, basket má místo seriálů

„Obrovským překvapením je ligová bilance i postup do Final 4 nejen pro nás, ale i pro celou basketbalovou veřejnost. Byl to od nás ohromný výkon,“ je na týmových jedenáct ligových výher ku deseti porážkám i čistý štít v poháru pyšná Hindráková. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme bojovat o play-off, kdy navíc ještě pořád máme šanci se do něj dostat z šestého místa, tak bychom si všichni ťukali na čelo.“

Původním a základním cílem bylo vyhnout se poslednímu místu. „Určitě jsme chtěly porazit strakonickou U19 Chance a proti ostatním zabojovat. Ale to, že porazíme Slavii, brněnský Handicap nebo Karlovy Vary venku, to bychom vůbec netušily.“

Za bilancí 11 ku 10 jedno kolo před koncem základní části stojí podle Hindrákové herní soulad celého týmu.

„Z širšího pohledu nám nejvíc pomohly domácí výhry nad Handicapem a Slavií. Domácí prostředí nám sedí, jsme schopné v něm potrápit i favority a je jedním z klíčových faktorů našeho úspěchu. Kromě Varů jsme se dokázaly zkoncentrovat na všechny důležité zápasy, které jsme vyhrály, a zásadní byly i zkušenosti několika nás starších hráček plus schopnosti těch mladších nás doplnit. Na doskoku nám pomáhá Ali Bouman a dost dělá i rychlá hra dopředu. Navíc poslední dobou jsme byly schopné vyhrávat i venku,“ vypočítává letos v průměru 13bodová Hindráková přednosti celku.

Z náctiletých spoluhráček, kterými se sestava jen hemží, pak musí vyzdvihnout především křídlo Annu Rylichovou. „Anička nastupuje stabilně, chodí do prvního střídání, je na hřišti platná, bojuje a nic nevypustí.“

V nadcházejícím Nilfisk Final 4 Českého poháru čeká na trutnovskou Lokomotivu pořadatelský Handicap Brno, který bude mít v neděli od 17 hodin v zádech i prostředí své haly Rosnička. Zajímavostí je, že oba soupeři se spolu utkají i pár dní nato v lize a v případě jakékoli výhry Trutnova bude brát Lokomotiva, jež doma vyhrála o 16, šesté místo před play-off.

„Handicap doma bude muset, kdežto my ne, protože máme už svým způsobem splněno. Plně profesionální tým našich soupeřek nebude chtít skončit v tabulce pod poloprofesionálním Trutnovem. Pro ně by byl velký neúspěch s námi prohrát a skončit za námi. A totéž platí o Final 4, kde Handicap hraje doma. Tlak bude na něm, my můžeme hrát v pohodě, pro nás je už postup mezi nejlepší čtyři naprosto neuvěřitelná věc, byť nám pomohlo výhodné nasazení do pavouka, kde jsme těžily z minulých let,“ bilancuje situaci Hindráková.

Rosnička podle ní bude výhodou soupeře, protože v ní umí hrát. Za další plus Brňanek považuje zkušenosti některých jeho opor s Euroligou či reprezentací. „Na druhé straně to není tým, se kterým bychom nechtěly hrát jako třeba s Nymburkem. Ten má oproti nám i Handicapu strašně vysokou sestavu.“

Kateřina Hindráková (vlevo) se může pochlubit mnoha cukrářskými výtvory.

Byť není čistokrevnou rozehrávačkou, tahle pozice Kateřině Hindrákové v současnosti plně sedí. „Počítala jsem s touhle rolí a vyhovuje mi kombinace právě rozehry, pozice lídra týmu a využití zkušeností. Nelíbí se mi jen situace, když na mě nasazují v obraně soupeřky pod 160, které se na mě vyloženě lepí. Pak se na rozehře víc točíme. Na vedení předního profi týmu by to už z mé strany nebylo, ale u nás to zvládám, navíc mám obrovskou podporu od obou křídel i pivotek ze základní sestavy,“ uznává 177 centimetrů vysoká hráčka, která prý dosud ani neznala svůj bodový průměr v této sezoně.

„Na nějaké osobní statistiky jsem nikdy nehrála a letos je to ještě umocněné tím, že mám i jiné aktivity a jsem ráda, že vím, kdy je další den trénink, a s kým máme v sobotu zápas,“ usmívá se.

„Jistě se ode mě body čekaly a i mně ta pozice kapitánky a jedné z nejzkušenějších hráček vyhovuje. Víc než s 13 body bych ale byla spokojená s průměrem 13 asistencí,“ dodává autorka 2,2 finální přihrávky na jedno utkání.

Její statistiky jsou ale pořád dost dobré na to, co všechno během týdne stíhá. Posuďte sami...

„Jsem teď taková multifunkční. Mám týden rozdělený tak, že v pondělí a úterý si dělám svoji práci na stavařině, kterou jsem vystudovala, od středy do pátku peču na zakázku dorty a k tomu všemu dělám basket. Tréninky máme většinou od sedmi do devíti večer, takže je stíhám, a to místo televizních seriálů,“ popisuje svůj náročný program 29letá rozehrávačka, jejímž oblíbeným titulem je Ohnivé kuře, mimochodem seriál z kuchařského prostředí.

Kateřina Hindráková a jeden z jejích počinů

Tipnete si teď, co Kateřina považuje za svou hlavní činnost?

„Oficiálně je to basket a inženýrská činnost, kdy se zabývám průkazy energetické náročnosti budov. Už v budoucích měsících by ale mělo jít do popředí pečení. Mám ho teď hodně a čím dál víc toho přibývá. Jen dortů dělám sedm osm za týden,“ pochlubí se.