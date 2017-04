Pět zápasů a hned cena. Daří se mi nad očekávání, těší Elhotovou

„Jsem ráda, že jsme to zmákly. Neřekla bych hladce, protože Hradec je nevyzpytatelný tým. Jsou to rychlé tryskomyši a s tím máme problém, tak jsme nechtěly nic podcenit. Jsem ráda, jak to dopadlo. Také mám radost za své ocenění, ale to už je jen taková třešnička na dortu,“ prohlásila Elhotová v rozhovoru s novináři.



Při výhře 88:42 sehrála důležitou roli zejména v úvodu, kdy se Pražanky v útoku trochu trápily, ale právě Elhotová se chytla a zaznamenala 10 z úvodních 17 bodů svého týmu. Ve druhé půlce už byl ale zápas jasnou záležitostí a hráčky mohly začít slavit.

„Pro diváka to byl jasný průběh. My jsme si to hlavně chtěly dneska užít, to bylo i heslo trenérky. Myslím, že to účel splnilo. Každopádně bych ale byla raději, kdyby byla soutěž vyrovnanější a finále mělo větší náboj,“ uvedla Elhotová.

V zápase se loučila i se spoluhráčkami Laiou Palauovou, Sonjou Petrovičovou a Anete Šteinbergaovou, které již v příští sezoně v Praze působit nebudou. Sama završila už jedenáctou sezonu v USK, i když v té právě skončené stihla jen pět ligových zápasů kvůli listopadovému narození syna Daniela.

Březnový návrat jí však vyšel lépe, než sama čekala. „Myslím, že to je nad očekávání. Mám z toho radost,“ připustila Elhotová, která by měla být v červnu tahounkou národního týmu na domácím mistrovství Evropy.

Kateřina Elhotová z USK (vlevo) a Gabriela Andělová z Hradce.

„Já se na to těším od té doby, co jsem otěhotněla. Uvidíme, jak si to sedne, jak budeme vypadat jako tým. Máme docela krátkou dobu na to se sehrát, ale věřím, že fanoušci budou náš šestý hráč na hřišti a že se nám to povede,“ pronesla a už spěchala za synem.

„Já za ním nemusím, já chci,“ řekla. „Slavit titul budu spíš duševně bez alkoholu, protože ještě pořád kojím, takže nechci malému dělat paseku. Spíš to bude o tom se s holkama ještě vidět a pokecat,“ dodala.