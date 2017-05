Dvojí smutek kapitánky Elhotové. Mrzí ji prohra i sestřino zranění

Křídelnice ze ZVVZ USK Praha nezačala svou misi právě šťastně, na úvod přípravného turnaje její tým Lotyškám podlehl 65:69, přestože výrazně vedl.

„Chybělo málo a mohly jsme se radovat z vítězství. V jednu chvíli se nám podařilo utéct a vedly jsme o šestnáct bodů a ztratily to. To je hrozný!“ láteřila sedmadvacetiletá hráčka po premiéře v nové roli.

Zklamání se však pokouší krotit. „Musíme to brát jako přípravný zápas,“ upozorňuje. „Pro nás je to druhý zápas celkově po neoficiálním souboji s Čínou. Na tréninku jsme to vůbec nezkoušely. Každý, kdo utkání viděl, ví, že jsme udělaly spoustu chyb. Máme co zlepšovat, ale ještě je čas.“

Šampionát totiž Češkám začíná až 16. června.

I přes obhajitelné nedostatky v souhře je k zamyšlení především 21 ztrát. „Mrzí nás zbytečné chyby, kdy ztratíme lehce míč a soupeřka jde sama do koše, nebo když to hodíme rovnou do autu. Snad se to nebude už tolik opakovat.“

Český celek si hned z úvodu přípravného období odnesl několik šrámů. Některé vyplynuly z tvrdosti pobaltských hostů a dopředu se s nimi počítalo. Rozseknuté čelo Petry Kulichové i prošlápnuté koleno kapitánčiny mladší sestry Karolíny Elhotové už ale jsou navíc.

„Kájino zranění jsem pořádně neviděla. Snad by měla být zítra v pořádku,“ doufá kapitánka. Už proto, že za formu z přípravy může Kateřina Karolínu jedině pochválit. „Sestra je velmi dobře fyzicky připravena, vypadá na hřišti dobře a doufám, že to ještě předvede,“ svěřuje se.

Kapitánské povinnosti jí mnoho nových starostí nepřidělaly. „Je to hlavně velká důvěra od trenéra a pro mě určitě obrovská čest se do této pozice dostat. Mám z toho radost. Myslím, že je to spíš symbolická funkce, ale budu se snažit jí vykonávat co nejlépe,“ určila si Elhotová.

S úkolem zastupovat tým navenek, především vůči rozhodčím a trenérům, přitom osobní zkušenosti dosud neměla. Během své basketbalové kariéry však řadu věcí okoukala a když bude třeba, zajde si pro radu.

„Mám tady konfrontaci s Ilčou Burgrovou, která už kapitánkou párkrát byla. Bavím se s ní o těchto věcech. Probírám s ní vše od rozcvičování až po podávání rukou rozhodčím,“ popisuje Kateřina Elhotová svůj přípravu.