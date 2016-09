Házenkáře čeká v této sezoně tvrdý boj o místa v lize se Slováky

Nadcházející sezona tak bude především obrovskou bitvou o devět míst, která s jistotou zaručí účast v příští společné soutěži. „A šanci bude mít ještě desátý celek, ten však musí uspět v baráži s vítězem první ligy,“ prohlásil kopřivnický trenér Ivo Vávra.

„A to nebude vůbec snadné,“ upozornil Roman Farář, prezident Baníku Karviná. „Prvoligové celky Zlín a Velká Bystřice posilují, také mají ambice jít do společné ligy.“

Frýdecko-místecký trenér Aleš Chrastina je přesvědčený, že nadcházející sezona bude těžší než ty předešlé: „Každému půjde o společnou ligu.“

Ivo Vávra podotkl, že Kopřivnici čeká třetí po sobě jdoucí těžká sezona. „Když jsme spadli, tak jsme chtěli hned nahoru. Po postupu jsme se chtěli udržet. A teď to bude znovu složité, když se bude bojovat o účast v česko-slovenské lize. A postup do ní je náš cíl.“

Karvinští přišli o dvě opory

Stejné plány mají i další moravskoslezské týmy mezi českou elitou – Baník Karviná a Pepino SKP Frýdek-Místek. Není to pro Karvinou přece jen ústup z nabytých pozic, protože v minulých dvou sezonách bojovala o medaile a skončila čtvrtá?

„To ne, vždy chceme naše umístění vylepšit,“ namítl Roman Farář. „Další přestupní termín je v lednu, takže se případně ještě zkusíme posílit. Uvidíme, jak nám to půjde. Naše cíle nejsou menší, ale všichni se poženou za účastí v česko-slovenské lize.“

Karvinští přečkali další těžké období, protože už loni jim skončila spolupráce s generálním partnerem klubu společnosti OKD, která má ekonomické problémy. „Byl to pro nás pořádný zásah do rozpočtu, ale podařilo se nám udržet chod klubu,“ řekl prezident Baníku Roman Farář. Karvinští tak spoléhají na podporu města a menších sponzorů.

Farář označil za důležité, že se podařilo udržet kostru týmu. „Tu doplnili noví hráči a především naši odchovanci.“ V kádru už nejsou Dominik Gelnar, který se vrátil do Ostravy, Michal Paululik, jenž zamířil do Zlína, a především opory Lubomír Veřmířovský a brankář Jakub Lefan. „Lefan šel do německé třetí ligy (Eintracht Hildesheim – pozn. red.), Veřmířovský odešel do prvoligové Velké Bystřice,“ řekl Farář.

Kdo je nahradí?

„Máme brankáře Witkowského z Górniku Zabrze, který je v širší nominaci polského nároďáku. V přípravě si vedl dobře, ale mistrovské zápasy jsou jiné. Musí se s tím poprat,“ podotkl Farář. „A na spojku přišel bývalý reprezentant Saša Radčenko, který už tady působil se mnou v éře mistrovských titulů. Vrátil se z Prešova, kde odehrál spoustu kvalitních zápasů. Když jsem viděl, jaký má přehled, běhal mi až mráz po zádech.“

Frýdek-Místek startuje doma

Zatímco Karvinští a Kopřivničtí rozjedou ligu na hřištích soupeřů, Frýdek-Místek v neděli od 17.00 hostí Jičín.

„To je pokaždé nepříjemný soupeř, který staví na výborné obraně a trpělivém útoku,“ řekl frýdeckomístecký trenér Aleš Chrastina. „Dobrý start je hodně důležitý, a navíc doma. Kdo bude chtít postoupit do společné ligy, nebude moci doma ztrácet.“

Jak silný je nynější frýdecko-místecký kádr, z něhož odešli Dalibor Mynař do Kopřivnice, Vít Pyško do Velké Bystřice a Romanu Mecovi skončilo hostování z Polanky?

„Doufám, že budeme silnější než v minulé sezoně. Někteří kluci jsou pryč, ale vrátil se Jarda Dyba, který byl dva roky v Považské Bystrici, a také se uzdravil brankář Honza Marenčák.“ Frýdecko-místečtí chtějí stavět na důrazné obraně a rychlém přechodu do útoku. „Musíme zvládnout i trpělivý, postupný útok, to je základ, ale podobně chtějí hrát všichni,“ řekl Aleš Chrastina. „Pro nás je prvotní cíl play-off, ale doufám, že zvládneme i pro nás černé čtvrtfinále, jímž jsme neprošli dva roky po sobě.“

Kopřivničtí posílili spojky

Kopřivnický kádr se příliš nezměnil. „Odešel nám Filip Hardt, ale přišly spojky Míra Rachač z Hranic a Dalibor Mynář z Frýdku-Místku,“ uvedl trenér Vávra. „Tím se nám podařilo zahojit naši bolístku – chybějící ostré vyšší spojky. Teď bychom mohli být silnější, ale to jsou jen prognózy. Všechno se ukáže až v průběhu soutěže.“