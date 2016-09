Plíškové se daří, protože vynechala olympiádu: Ať mě nenávidí, kdo chce

Čtyřiadvacetiletá Češka prošla v pohodě do 3. kola grandslamového US Open. Připsala si 35. letošní výhru, po triumfu na kvalitně obsazeném podniku v Cincinnati tak má už sedm vítězství v řadě. Ve virtuálním pořadí WTA poskočila na sedmé místo. Jedenáctá hráčka světa tedy vyhlíží návrat do elitní desítky, konečně si jej může zasloužit za dřinu na kurtu.

Plíšková je se svým tenisem spokojená, roste jí sebevědomí. „Myslím, že to nebylo tak, že by soupeřky všechno vyházely, ale i já jsem hrála dobře,“ řekla reportérovi Radiožurnálu v New Yorku po čtvrtečním postupu přes kvalifikantku Gonzálezovou z Paraguaye.

Mluvila také o ožehavém tématu - o olympiádě. „Někdo si ze mě dělá srandu, že se bojím komárů, ale já na neúčasti nevidím nic špatného,“ prohlásila. „Bohužel jsou takoví lidé, kteří mě odsoudili kvůli tomu, že jsem nejela na olympiádu. Pro můj tenis to ale bylo lepší takhle, nevidím na tom nic špatného. Odhlásila se spousta dalších tenistů. A já jsem vyhrála všechny Fed Cupy, v Česku se však bohužel rychle zapomíná. Ať mě nenávidí, kdo chce.“

Její rozhodnutí paradoxně pomohlo k jedné z bronzových medailí, protože pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová se dal dohromady kvůli absenci Plíškové.



„Nejde mi o body ani o peníze. Fed Cup je zrovna tak za nic, takže kvůli tomu jsem Rio určitě nevynechala. Myslím si, že pro tenisty není nejvíc olympiáda, ale grandslamy,“ dodala nová česká jednička.

Plíšková připomněla, že před rokem ji fanoušci oslavovali, když dokázala na závěr náročné sezony (odehrála 77 zápasů, nejvíc z hráček na okruhu) vybojovat další fedcupový triumf.

Plíšková ještě nikdy nepřešla na grandslamu přes 3. kolo

No jo, ale s tím by mohli mít přísní (a hlavně nepřejícní) tenisoví příznivci další problém. Plíšková totiž teprve počtvrté z jedenácti pokusů prošla na turnajích „velké čtyřky“ přes druhé kolo.

„Hodně lidí jí pořád připomíná grandslamy, že už by se na nich měla prosadit. Já ji naopak od toho odvádím. Stresovat se tím, že NĚKDE musíte NĚCO uhrát, je úplný nesmysl,“ říkal její kouč Jiří Vaněk v rozhovoru pro MF DNES, když se dostala do semifinále na podniku označovaného jako „pátý grandslam“ v Indian Wells.

Věřil, že se to brzo zlomí. Že třeba bude mít jeho Kája i trochu štěstí na los. Teď společně mohou spřádat plán, jak vyzrát na Anastasiji Pavljučenkovovou.

Desátá nasazená Plíšková by měla být favoritkou, s Ruskou ve třech vzájemných duelech neztratila ani set. Porazila ji také ve zmiňovaném finále týmové soutěže. Všechny zápasy se navíc hrály na tvrdém povrchu. A v New Yorku je přece taky beton.

Pokud by si na US Open vytvořila grandslamové maximum, třeba by některé nepříjemné hlasy o odmítnutí olympiády utichly.