Šampionce, divákům a mečbolu navzdory. Důležitá výhra Plíškovou hřeje

„Prošla jsem si asi úplně vším,“ komentovala Plíšková pro Radiožurnál průběh utkání se starší ze sester Williamsových, nad kterou vyhrála 4:6, 6:4 a 7:6.

Turnajová desítka Plíšková v prvním setu jasně prohrávala, pak snížila, ale o sadu přišla. Ve druhém setu otočila z 1:3 na 6:4 a v napínavé rozhodující sadě neudržela vedení 4:2. Za stavu 4:5 odvrátila mečbol, pak sama tři promarnila.

Když už se zdálo, že ve zkrácené hře čtvrtý mečbol proměnila, jestřábí oko ukázalo aut. Až pátý mečbol využila. „Bylo toho hodně a byl to velký zážitek,“ řekla.

„Tohle byl důležitý zápas v mé kariéře. Tím, že to bylo na grandslamu, v Americe proti Američance na centru, tak si myslím, že mi to hodně dá. Dalo by mi to asi, i kdybych prohrála, akorát bych to zjistila až časem. Takhle se to bere líp všechno. Doufám, že mě to posune. Vezmu si z toho to dobrý,“ řekla Plíšková.

V chladných útrobách stadionu Arthura Ashe chodila po utkání jen v tričku. „Ještě jsem rozhicovaná,“ smála se česká jednička a trpělivě odpovídala na smršť otázek, které dostávala.

Ze zvýšené pozornosti si ale nic nedělala. „Už jsem si zvykla, začátky už mám za sebou. A to k tomu patří, zvlášť když před 23 tisíci lidmi porazím jejich holku, která tu vyhrála všechno, tak je jasné, že o mě zájem bude,“ řekla.

Nejtěžším momentem si prošla v závěru zápasu. Za stavu 6:5 vedla při svém servisu 40:0 a měla tři mečboly, ale pak prohrála pět míčů v řadě. „Nedala jsem ani jeden první servis a ona jinak zahrála výborně. Neudělala jsem extra chybu. Potom jsem se cítila trošku dole, ale naštěstí jsem měla před sebou tie-break,“ uvedla.

Ještě předtím suverénně odvrátila mečbol. Prohrávala ve třetím setu 4:5 a 30:40 a publikum šílelo, jelikož už vidělo Williamsovou ve čtvrtfinále.

Plíšková se v tu chvíli cítila v kotli poněkud osaměle. „Trošku,“ přitakala. „Alespoň jsem ale měla na své straně svůj servis a zahrála jsem skvěle. Věděla jsem, že do té výměny musím dát všechno. Věděla jsem, že musím podávat do jejího forhendu a nedat jí ani malou šanci být agresivní. A povedlo se,“ popsala, jak se udržela v utkání.

Stále dokola v poslední době slýchala, že je jedinou hráčkou ze světové dvacítky, která si na grandslamu ještě nezahrála čtvrtfinále. Teď už to neplatí. „A doufám, že už se o tom přestane debatovat,“ řekla svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka.

Když měla tiskovou konferenci, ještě neznala jméno příští soupeřky. Očekávalo se, že by měla hrát s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, proti které ještě nezískala set. „Půjdu v pohodě a chci hrát nejlepší tenis, co umím. Když to dokážu, tak určitě šanci mám,“ věřila Plíšková.

Hrát nakonec bude s Anou Konjuhovou, osmnáctiletou Chorvatkou s tvrdými údery, ale i na tu platí slova české tenistky: „Ve čtvrtfinále grandslamu není lehký soupeř. Když budu hrát jako proti Venus, tak určitě šanci mám.“