Obhajující střelkyně Elhotová se chce omezit, žádá rovnost s muži

O tom, zda jej dostane, se přesvědčíte sami buď přímo v děčínském ARMEX Sportcentru, nebo u živého přenosu z All-Star Game na TVCOM.cz (od 16:30), či ze záznamu na ČT Sport (od 21:50).

Karolíno, jak se těsně před soutěží cítíte na obhajobu senzačního triumfu z Ústí?

Těším se hodně a cítím se dobře, protože jsem trénovala i přes svátky a opět i na shooting gunu (stroj na přihrávání míčů). Forma je asi stejná jako naposledy a vítězství bych tak ráda obhájila, ale to všechno ještě uvidíme.

I do Děčína dorazíte až těsně před semifinálovým kolem?

Samozřejmě se kouknu na první čtvrtinu zápasu, pak se protáhnu a půjdu na to. Minule jsem se ani neprotahovala, teď to ale nepodcením a zkusím se připravit trochu líp.

Zkoušela jste si od ústeckého triumfu aspoň jednou těch 25 míčů z pěti stanovišť?

Takhle ne, protože shooting gun mi míč přihrává přímo do ruky a já odstřílím třeba 600 střel, což trvá okolo hodiny. A tam se nekoukám, kolik tref jsem měla.

Když se těch 600 ran blíží ke konci, nebojíte se už, že vás ten prudce letící míč „sestřelí“?

(smích) Ruce už jsou pak samozřejmě unavené a bolí mě všechno možné. Je to ale právě o tom, aby se střílelo i v únavě. A vlastně ještě předtím chodím běhat, abych byla v kondici.

Soutěž je jistě něco jiného než zápas, ale nechybí vám v nabitém kádru předního euroligového celku větší herní praxe?

Já jsem teď měla navíc zraněný kotník a dva tři týdny jsem nestřílela vůbec, protože jsem se vůbec nemohla pořádně odrazit. Tohle byl handicap, ale pak už jsem normálně začala střílet. Zápasy jsou ale samozřejmě něco jiného, to se nedá vůbec srovnávat.

Má při malém počtu pokusů (45/12) vůbec nějakou výpovědní hodnotu vaše 27procentní úspěšnost v lize?

Asi ne. Dvacet sedm je ale určitě málo a já se budu snažit být ve čtvrtek o dost lepší.

V semifinále budete mít z ranku ŽBL konkurenci v Kateřině Zavázalové (úspěšnost 26,9), Aleně Huňkové (32) a Tereze Peckové (38,5). Jak silné to budou protivnice?

Všechno to jsou skvělé střelkyně, a co si je pamatuju odmalička, tak vždycky byly. Bude to tedy samozřejmě těžké. Neříkám, že těžší než minulou sezonu, ale budu se snažit být nejlepší. A i když to nedokážu, budu to přát i ostatním.

A pro případné finále byste šla na někoho z kvarteta Palyza, Křemen, Lipkins, nebo Jaromír Bohačík.

No jsou to taky vyhlášení střelci. Uvidíme, jak se na to vyspí.

Lukáš Palyza, kterého jste v Ústí porazila ve finále, to nenesl právě lehce. Jaké je to pro vás porazit elitu NBL?

Už minule jsem říkala, že chlapi mají kratší časový úsek 60 vteřin na rozdíl od našich 75. A mě docela mrzí, že to není vyvážené. Tím pádem by vítěz byl jasný. Tahle když vyhraje holka, je to něco jiného, protože na to má o 15 vteřin víc. Proto bych byla ráda, aby se do budoucna ty časové limity srovnaly a bylo to zajímavější.

Žádáte si 60 vteřin už pro čtvrteční akci?

Nechtěla bych rozrušovat regule soutěže, ale bylo by to určitě zajímavější. A pokud bych mohla mít jen 60 vteřin, bylo by to nejlepší.

Chlapskou velikost míče byste ale v rámci emancipace už asi nepožadovala...

No to už rozhodně ne. Střílet by se mělo s tím míčem, se kterým se normálně hrají soutěže.

I s těmi 15 vteřinami navíc to ale v Ústí nebyl tak špatný pocit porazit to nelepší z NBL, ne?

To byl skvělý pocit, já jsem za to byla šťastná a doufám, že letos to obhájím. Soutěž se ale nedá srovnat se zápasovým vytížením a muži to mají těžší s tím kratším časem.