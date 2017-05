Ten pravý boj o nominaci. Elhotová s Pudlákovou se těší zpět na hřiště

Zatímco před sedmi lety basketbalová cesta v Karlových Varech končila, letos zde začíná. Hráčky sice mají za sebou už dvě soustředění, ale teprve na západě Čech začnou ladit basketbalovou formu.



Elhotová bude kapitánkou České basketbalistky povede na domácím mistrovství Evropy jako kapitánka Kateřina Elhotová. Největší hvězda týmu a čerstvá matka dostala důvěru spoluhráček a trenéra Ivana Beneše vůbec poprvé v kariéře. Roli kapitánky dosud neplnila ani ve svém klubu ZVVZ USK Praha. "Je to velká důvěra od trenéra a pro mě určitě obrovská čest se do této pozice dostat. Mám z toho radost. Myslím, že je to spíš symbolická funkce, ale budu se snažit ji vykonávat co nejlépe," řekla Elhotová. Pomáhat jí budou další dvě nejzkušenější hráčky týmu Petra Kulichová a Ilona Burgrová, které už mají s funkcí zkušenosti ze svých klubů. "Mám tady konfrontaci s Ilčou Burgrovou, která už kapitánkou párkrát byla. Bavím se s ní o těchto věcech. Probírám s ní vše od rozcvičování až po podávání rukou rozhodčím," dodala Elhotová, která si funkci vyzkouší poprvé na víkendovém turnaji v Karlových Varech. ČTK

„Už se těším, až vyměníme kondičku za basket. Věřím, že nám to bude společně klapat a budeme se moci víc sehrát,” myslí už na několik týdnů dopředu Karolína Elhotová.

Její myšlenky směřují až do Hradce Králové, kde české Lvice od 16. června hrají základní skupinu evropského šampionátu. „Pořád si to připomínám. Myslím na to každý den, jak nám to bude fungovat,” přiznává mírnou nervozitu.

To další z možných novicek na velké reprezentační akci Renata Pudláková ještě podobné pocity nemá. Očekává ale, že už v pátek se dostaví: „Myslím, že tady už pocítíme, že se blíží mistrovství. Do teď jsme dělaly hlavně fyzičku a běhaly a ještě jsme pořádně nezačaly trénovat v hale. Až budeme mít první střet s fanoušky, tak si uvědomíme, že se to blíží.”

Od 26. do 28. května čeká na Lvice trojice zápasů. V pátek se utkají s Lotyšskem (17:45), v sobotu s Čínou (15:30) a v neděli se Srbskem (17:45). Karolína Elhotová může před sobotním duelem zavzpomínat na loňské léto, kdy s českým národním týmem absolvovala trip do Číny.

„Bude to něco jiného než před rokem v Číně. Z obou stran budou hodně rozdílné týmy. Byly to těžké zápasy. Číňanky jsou vysoké, mrštné a mají rychlé střely. Dokáží střílet i daleko za trojkou. Uvidíme, jak nám to bude vyhovovat,” přemítá nad zápasem s asijskými soupeřkami.

Renata Pudláková ještě v oranžovém dresu VŠ Praha, v této sezoně působila ve Slavii.

Na závěr turnaje pak čeká na Češky asi nejtěžší kalibr. Srbky budou na letošním šampionátu obhajovat zlaté medaile. „Myslím, že je lepší mít v přípravě těžší soupeře než lehčí, kteří se dají snadno porazit. Jsem ráda, že budeme hrát proti takto dobrému týmu,” kvituje Pudláková výběr soupeřek.

Jednodenní vstupenka obsahující dvě utkání stojí 90 korun, vstupenka na celý třídenní program 200 korun. Všechny vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.