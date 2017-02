Pět trojek. Karlovarské basketbalistky držela střelkyně Andělová

„Doufám, že to zvládneme. Máme před sebou těžké zápasy, až na Slovanku, kterou bychom měly porazit, půjdeme si to užít, budeme hrát, co nejlépe umíme a budeme čekat,“ věří karlovarské křídlo Andrea Andělová.

„Bude záležet, jestli Ostrava urve ještě nějaký zápas, oba to máme nalosované tak, jak máme. Oni jsou v situaci, kdy si mohou dovolit zahraniční posily a my jsme na devátém místě, společně se Strakonicemi a Technikem Brno, bez cizinek, hrajeme s českými hráčkami podle naší filozofie dávat prostor českým holkám,“ dodává trenérka Marcela Krämerová.

Mohly mít o bod víc, ale přetekl na stranu KP Brno v nedělním duelu, jenž Vary prohrály 67:83. Přitom začátek zápasu měly slušný, po koších Malečkové a dvakrát Reisingerové, vedly 6:0 a KP Brno se poprvé trefil až po třech minutách a čtyřiceti sekundách hry dvěma trestnými hody Kopecké. V osmé minutě vedly Vary, po koši Zuzákové, 13:7 a brněnský trenér Marian Svoboda si musel vzít oddechový čas.

Bohužel od té chvíle až do konce zápasu naskakoval ukazatel skóre víc na straně hostí. Už dvacet sekund před koncem první čtvrtiny se dostaly poprvé do vedení (13:14) a to už jen navyšovaly.

„V první čtvrtině jsme měly dost pokusů a kdybychom je nepromarnily, mohl zápas vypadat jinak. Neproměňovaly jsme jasné šance z pod koše, oni se potom do zápasu vrátili. Potom celý zápas to bylo vyrovnané s vedením hostí o šest až deset bodů. Na konci jsme už neměly síly, rotace byla menší. S naším týmovým výkonem jsem spokojená. Je to škoda. Jsem ráda, že kapitánka Kušlitová, i když celý týden netrénovala, se zapojila do zápasu, byla s námi, což nám určitě pomohlo,“ popisuje průběh Andrea Andělová.

Právě díky nulovému bodovému přísunu nemocné Kušlitové se přetahovala s Reisingerovou o titul nejlepší střelkyně týmu. Andělová jej vyhrála díky dvaceti bodům a hlavně pěti trojkám. „Střelecky mohu být spokojená, ale bohužel jsme prohrály jako tým, a to moc mému štěstí nepřidává. Osobně se mi hrálo dobře,“ dodává Andrea Andělová.

„Poslední dobou se probudila, to jsme po ní chtěli, aby hrála. Minulý rok se půlku sezony oťukávala. Umí to, má dobrý nájezd a ruku na střelu, nesmí se bát střílet,“ hodnotí výkon Andělové trenérka Marcela Krämerová. Několikrát se Andělová objevila i na rozehrávce.

„Bavily jsme se, že by mohla zkusit na rozehře, ale sama řekla, že ne, že se tam necítí dobře. Malečková to zvládá, pokud nemá problém s fauly, tak má dvoje plíce někdy i troje. Potom tam máme Matulkovou, která je víc rozehrávačka než křídlo. Aulichová nám zkusila pomoci, ale přijít do rozjetého týmu je hrozně těžké, navíc nyní maturuje a tak jsme se dohodli na ukončení,“ vysvětluje trenérka.

Poprvé v sestavě s Duškovou

I proto, a také kvůli velké marodce, se v 9. minutě na palubovce poprvé objevila nová posila Žaneta Dušková, přišedší na hostování z Pardubic, odehrála tři a půl minuty a zaznamenala první dva body proměněním šestek.

„Má těžkou pozici, byla s námi na dvou trénincích, zkusili jsme, jestli se nechytí, ale pro každého je těžké přijít, nachrlit do hlavy signály a zkusit hrát. Nic extra nepokazila, ale potřebuje se sžít s kolektivem,“ hodnotí Krämerová.

Připustila i, že na vývoj zápasu mohla mít vliv skutečnost, že v týdnu předtím byly kvůli velké nemocnosti velmi nestandardní tréninky. „Nemůžete si vyzkoušet různé věci, navíc jako trenér musíte vypomáhat hráčkám na hřišti a tím pádem ztrácíte přehled o tom, co dělají špatně a je těžké vytýkat chyby,“ vysvětluje Marcela Krämerová.

Přesto nebere porážku s KP Brno vůbec tragicky. „Z naší strany to nebyl vůbec špatný zápas. Hrát proti čtyřem cizinkám s českými mladými holkami, nemáme se za co stydět. Bohužel nás opustila střelba a kromě Andělové se z dálky nikdo netrefil, v tom bych viděla největší problém. Naštěstí holky konečně pochopily, že nemohou pouštět pozice a dokonce se podpořily na doskoku,“ dodává karlovarská trenérka.