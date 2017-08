Hala, posilovna, atletický ovál. Příprava Karlovarska začíná

S týmem trénuje od středy, v klasickém kolečku se dvoufázově střídá atletický stadion, posilovna a palubovka v hale míčových sportů u KV Areny. Aby mohl Novák v přípravě točit na začátku alespoň osm hráčů, doplnil kádr navíc kadetem z domácí líhně.

„Na začátek přípravy jsme se ale sešli ve slušném počtu,“ prohodil, když s asistentem Milanem Bicanem zakončil blok cvičení na stadionu AC Start.

Ondřej Hudeček (*9. 5. 1981)

Výška: 197 cm

Post: smečař

Číslo dresu: 9

Úspěchy: mistr Francie a 2x mistr Česka, vítěz Českého poháru, 3x na MS, 4x na ME, bronz na ME kadetů, bronz na OH mládeže

Věděli jste? Ondřej zastával funkci kapitána národního mužstva; ve francouzské nejvyšší soutěži strávil 13 sezon.

Po dráze v té době pobíhala s týmem třeba i vedoucí družstva Jana Houdková, sám Novák se ovšem do cvičení nezapojoval. „Už jsem na to moc líný,“ zasmál se nejdřív nadhozené výzvě. I bez toho měl ovšem dost práce s přípravou jednotlivých cvičení. „Kdybych tu pobíhal s ostatními, neměla by naše práce ten správný efekt,“ přitakal s už vážnější tváří.

První měsíc přípravy zasvětí volejbalisté jako obvykle nabírání fyzičky, v týdenních mikrocyklech se na úvod volejbalisté budou hale téměř vyhýbat a věnovat se spíš atletické průpravě, tréninků na palubovce bude ovšem s postupem doby přibývat.

Tak, aby do návratu reprezentantů na začátku září měl tým objemovou přípravu za sebou a tým byl náležitě připravený už také po volejbalové stránce.

Soustředění v plánu zatím volejbalisté nemají. „Pokud ale bude třeba, může se stát, že se sebereme a na tři čtyři dny někam odjedeme,“ připouští kouč Novák.

Hotový je zato už plán přípravných zápasů. Poprvé v akci se volejbalisté VK ČEZ na domácí palubovce představí v duelu s Ústím nad Labem 29. srpna, od 9. září se Karlovarsko zapojí do turnaje v Hradci Králové, další víkend to bude pro změnu solidně obsazený turnaj v Liberci, 21. a 22. září pak své fanoušky náležitě nastartují do blížící se sezony domácím turnajem.

„Jezdili jsme každý rok pravidelně na turnaj do Odoleny Vody, tam se ale letos k termínu zatím nedokázali vyjádřit, tak jsme se s prezidentem klubu Jakubem Novotným rozhodli, že uspořádáme turnaj vlastní. Zjistili jsme, že hala je v té době volná, tak jsme oslovili pár týmů a bylo to,“ vysvětluje novinku v přípravě Karlovarska jeho trenér. ̈

Účast na turnaji potvrdili zatím Kladno a Příbram, kromě pořadatelského klubu se má turnaje zúčastnit ještě jeden tým ze zahraničí. „Tady ale zatím čekáme na potvrzení,“ odmítl Novák sdělit jméno posledního hráče do turnajové čtveřice.

Kdo je na soupisce

Zřejmě nejvýraznější posilou přestupového období zůstává letos nahrávač slovinské reprezentace a vicemistr Evropy Gregor Ropret, hodně sledovaný bude na západě Čech také návrat univerzála Filipa Rejlka, který prošel soutěžemi nejvyšší úrovně ve Francii, Itálii, Jižní Americe a Asii. Na blok získal klub osmadvacetiletého slovenského reprezentanta Radoslava Prešinského, loňskou to oporu Aera Odolena Voda a jednoho z nejproduktivnějších středových hráčů uplynulého ročníku extraligy.

Letní změny v extraligových kádrech se netýkají pouze soupisky Karlovarska, svou tvář kvůli odchodům několika svých opor do zahraničí změní alespoň částečně všichni loňští semifinalisté a to může mít nejméně v začátku soutěže také vliv na jejich herní projev. „Zatím je ale hrozně brzo tohle hodnotit,“ zůstává opatrný vzhledem k odhadům možné síly soupeřů kouč Karlovarska.

„Ze začátku to šlapat nemusí, ale může si to sednout v únoru, kdy je to nejdůležitější, anebo si to taky nemusí sednout za celý rok. Oddělovat se to pořádně začne až někdy v lednu,“ odtuší Novák.

Největší předností Karlovarska na startu nového ročníku extraligy by mělo být především to, že klubovému vedení se podařilo udržet osu týmu víceméně pohromadě. „Spíš než nějak zásadně obměňovat tým, jsme ho chtěli rozšířit,“ vysvětluje Novák.

Když už se finalista národního poháru do částečné obměny v kádru pouštěl, bylo to především o mladou krev. To aby neztrácel na moderním a dynamickém herním projevu. „V rámci našich možností jsem spokojený. Teď už je to jen na nás, abychom celou sezonu dobře pracovali a snad nás teď před play off už nějaké extra sportovní negativní vlivy neomezí,“ přeje si kouč Karlovarska.

Právě na úzkou lavičku v kombinaci s tříštěním sil mezi domácí extraligou a evropskými poháry totiž klub v play off uplynulého ročníku nejvyšší soutěže doplatil. „Byla to smůla, ale hráčům teď samozřejmě o to víc zdůrazňuju, že problémy musí řešit dřív, než se projeví naplno,“ uvědomuje si Novák. Kvůli tomu má klub k dispozici široký zdravotnický aparát, aby se o zdraví hráčů náležitě postaral. „Ale zpětnou vazbu od hráčů stejně potřebujeme, do hlav jim nevidíme. Jakmile se něco ozve, mají od nás pokyn, vše hned bez prodlení řešit. Abychom to řešili v době, kdy problém vzniká a ne, když už vznikl,“ dodal Novák.