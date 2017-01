Extraliga, pak už Pohár CEV. Je to otevřené, říká Hudeček

V úvodním duelu na domácí palubovce prohráli s Tiikeritem Kokkola 2:3, pokud chtějí postoupit, musí stejně jako předtím hosté i oni teď zvítězit na palubovce finského mistra. „Mohli jsme si to doma rozehrát líp, ale pořád je to všechno otevřené,“ ví karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Dnes čeká ještě volejbalisty VK ČEZ Karlovarsko utkání 14. kola extraligy v Brně a pak už budou všechny své myšlenky směřovat k odvetě druhého kola Poháru CEV na palubovce Tiikeritu Kokkola. S finským mistrem prohrálo Karlovarsko doma 2:3 (25:23, 28:26, 20:25, 16:25, 12:15) a pokud tak chce dál zůstat v pohárové Evropě, musí v úterý večer bezpodmínečně vyhrát.

„Z naší strany to bylo takové nemastné neslané. Bohužel jsme v sobě nenašli takový ten impuls, který by nám pomohl vývoj zápasu zase otočit na svou stranu. Ale neházel bych ještě flintu do žita. Mohli jsme si to doma rozehrát líp, ale před námi je odveta. Pořád je to všechno otevřené,“ říká kapitán týmu Ondřej Hudeček.

Pokud se vrátíme k prvnímu zápasu doma, co rozhodlo?

Nezačali jsme špatně, naše hra ale nebyla optimální a soupeř se pak bohužel zlepšil, zatímco my šli s naším výkonem dolů. Finové nás pak už přehrávali ve všech činnostech.

První dva sety jste v koncovkách urvali pro sebe, to by mělo tým spíš posílit.

Navíc na domácí půdě... za stavu 2:0 jsme to neměli pustit, ale bohužel - stalo se. Ani první dva sety to z naší strany nebylo ideální, sice jsme vyhráli, pak už to ale na soupeře nestačilo.

Zhoršili - v čem konkrétně?

Ve čtvrtém setu jsme nakupili zbytečné chyby, spoustu bodů jsme jim vlastně darovali. A tím jsme jim i situaci o dost zjednodušili. V pátém setu to bylo to samé, dali jsme pár autů a pak už se to těžko dotahovalo. Pokud na téhle úrovni jakémukoli družstvu jen trochu povolíte, dokáže toho využít.

Trenér naznačoval, že se pod výkon vašeho týmu mohla podepsat vánoční přestávka.

Člověk asi za tu dobu trochu ztratí rytmus, vypadne ze hry... teď jde o to, abychom tu herní jistotu našli znovu co možná nejrychleji. Každý si pro sebe zápas v poháru zanalyzoval, kde na tom nebyl úplně dobře nebo kde se může příště zlepšit a společně jsme na zlepšení zapracovali v tréninku.

Těch pár dní odpočinku od volejbalu si teď bohatě vynahradíte, že? Mezi pohárovými zápasy s Kokkolou odehrajete dva zápasy v extralize. Doma jste přejeli Benátky nad Jizerou přesvědčivě 3:0 a teď o víkendu vás čeká zápas v Brně.

Nedá se nic dělat, takový je už kalendář. Pro nás je teď nejdůležitější se z domácího zápasu s Tiikeritem poučit a jet dál. Jak říkám, pořád je to otevřené.

O autorovi| Pavel Mrhálek, sportovní redaktor MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj