Volejbalisté Karlovarska se zatím nedostali do předvánočního tempa

V novém roce vyhrálo Karlovarsko ze tří utkání pouze jedno, ligu s Benátkami. S Kokolou v poháru CEV i nyní v Brně přišly pětisetové porážky.

„Gratuluji Brnu k výhře. My jsme se zatím bohužel po Vánocích nedostali do tempa. Děláme spoustu chyb jak na bloku, tak v poli, takže musíme trochu potrénovat, abychom se dostali do předvánočního tempa,“ míní karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Utkání v Brně nakonec rozhodlo týmové pojetí hry, individualit bylo víc na straně Karlovarska. „Týmovým výkonem se nám podařilo zaskočit favorita,“ přiznal brněnský kapitán Michal Hrazdíra.

Karlovarský trenér Jiří Novák to musel jen potvrdit. „Vůbec nám nepomohla obrana, nebyli jsme schopní dodržet taktické pokyny, a proto jsme jako kolektiv prostě prohráli. Mysleli jsme si, že nám to individuality dotáhnou, ale bez týmového výkonu to nejde.“

Divoký průběh zápasu

Do utkání vstoupilo Karlovarsko lépe. Až do koncovky prvního setu si drželo mírný náskok, tu už ovšem nezvládá a první set ztrácí 25:23. Náskok hostů ve druhém setu byl ještě markantnější, ve druhém technickém time outu vedli o šest bodů, aby nakonec set dotáhli k vyrovnání po výsledku 19:25. I ve třetí sadě Karlovarsko dominuje, dostává se do vedení až 8:14. Nakonec, po druhém proměněném setbolu znovu vyhrává 22:25 a ujímá se vedení v zápase. Ovšem ztrátu tří bodů zaviňuje výpadek ve čtvrté sadě, kterou prohrálo 25:21. A že z toho nakonec zůstal jen bod, dotvrdil tie break v poměru 15:12 pro Brno.

„Rozhodla naše lepší připravenost. Velmi chválím celý tým za obrovskou bojovnost, se kterou utkání dokázali strhnout na svojí stranu. Utkání výborně zvládli Římal a Handlíř,“ dodal brněnský trenér Ondřej Marek. Zítra hraje Karlovarsko ve Finsku pohár.